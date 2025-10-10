Astrid Pérez ve "crítica" la situación de la salud mental en Canarias y ofrece el compromiso del Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha destacado la importancia de abordar la salud mental de los ciudadanos desde una perspectiva institucional y colectiva.

"La situación de la salud mental es crítica en España y también en Canarias. Es preocupante la alta tasa de ansiedad, depresión e incluso de suicidios en nuestra comunidad autónoma. Los 70 diputados que conformamos esta Cámara vamos a mostrar nuestra sensibilidad, nuestra comprensión y, desde luego, nuestro apoyo a la salud mental", ha indicado con motivo de una nueva edición de su videopodcast institucional 'Parlamento Abierto'.

El programa, moderado por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, reunió a representantes de los grupos parlamentarios en un diálogo plural que busca visibilizar los principales desafíos, recursos y políticas necesarias para mejorar la atención a la salud mental en las islas.

Participaron en esta entrega los diputados Miguel Ángel Pérez del Pino (Grupo Parlamentario Socialista Canario), José Alberto Díaz Estébanez (Grupo Nacionalista Canario), Rebeca Paniagua (Grupo Popular), Luis Campos (Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista), Nicasio Galván (Grupo Vox) y Jesús Ramos Chinea (Agrupación Socialista Gomera).

El videopodcast está disponible en las redes sociales oficiales y el canal de YouTube del Parlamento de Canarias.