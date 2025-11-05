Astrid Pérez ve a la UE como "salvavidas" de Canarias e insta a que las regiones tengan "voz" en los fondos de cohesión

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la apertura de las jornadas 'Conecta Europa' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha reconocido este miércoles que la Unión Europea (UE) ha sido un "salvavidas" para Canarias desde la integración de España en la antigua CEE y ahora, ante el nuevo marco financiero 2028-2034, ha reclamado que las regiones europeas tengan "voz" en el futuro reparto.

En un discurso con motivo de la inauguración de las 'Jornadas Conecta Canarias-Europa' ha apuntado que este marco debe "contemplar y consolidar" los fondos de cohesión para garantizar un crecimiento "justo y razonable".

Ha incidido en que se viven "tiempos de enormes desafíos" derivados de las tensiones geopolíticas o la digitalización y señalado que el nuevo marco plurianual debe "reflejar" los valores de las regiones y "evitar la centralización".

En ese sentido se ha referido al manifiesto aprobado hace algunos meses por la Calre y que "pone de relieve la importancia de una política de cohesión robusta para todas las regiones", especialmente en "sectores clave" como el primario o la transición ecológica.

"El camino es una Europa que escucha a sus territorios y valora su diversidad", ha destacado.

Pérez ha remarcado, por ejemplo, el caso del Posei, que "más que un fondo es una herramienta que sostiene miles de empleos y preserva paisaje y tradiciones" y su desaparición sería un "golpe mortal directo" a la soberanía alimentaria y el equilibrio ambiental de las islas.

"No es un gasto sino una inversión en cohesión, y no hay que mantenerlo sino actualizar la ficha financiera pues está en 268 millones de euros desde 2007 con un 52% más de costes. Europa debe escucharnos y atender a nuestra demanda justa. No pedimos más, pedimos equidad", ha agregado.

RESPETO AL ESTATUTO DE ULTRAPERIFICIDAD

La presidenta de la Cámara ha comentado también que la diversidad de la UE es su "mayor fortaleza" y por eso ha reclamado "respeto" para el estatuto ultraperiférico del archipiélago, que ha permitido desarrollar el REF, programas específicos o diversos incentivos fiscales para favorecer el desarrollo económico.

Ha comentado que el estatuto "no es un privilegio" sino un acto de "justicia territorial", al tiempo que ha valorado el papel de Canarias como "puente" entre tres continentes de ahí que haya instado a "trabajar" para favorecer el intercambio comercial, tecnológico o social. "Somos frontera pero también un espacio de soluciones compartidas", ha señalado.

Sobre la inmigración irregular ha indicado que es un tema "complejo y doloroso" pues en 2024 se batió el récord de llegadas con más de 46.000 migrantes, a lo que hay que sumarle la "saturación" del sistema de acogida de menores, que está "desbordado" con unos 5.000 --ya en fase de salida--.

En esa línea confía en que el nuevo pacto de asilo sea un "punto de inflexión" si bien ha advertido de que "no puede haber un diálogo cerrado" entre un estado miembro de la UE, poniendo como ejemplo el posicionamiento del Supremo que ve "inadmisible" la gestión de España con los menores solicitantes de asilo.

Pérez entiende que Canarias "debe ser escuchada" con independencia del Estado y la "gobernanza" del fenómeno migratorio debe "incluir" a las regiones fronterizas como "interlocutores directos" porque "de lo contrario" las respuestas van a ser "insuficientes".

En su opinión, aunque Canarias es un "ejemplo de humanidad" se corre el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales.