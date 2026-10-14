ATAN pide la paralización inmediata del Circuito del Motor tras revocarse la única sentencia a favor

Archivo - Infografía del Circuito del Motor de Tenerife - CC-PNC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso de apelación de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) anulando la aprobación del proyecto modificado nº 2 de la fase 2 del acceso norte al Circuito del Motor, en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

Según informa el colectivo en una nota, la sentencia confirmaría que la Declaración de Impacto Ambiental ha caducado, revocando así la única sentencia que tenía a favor el circuito hasta el momento.

"Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Sus propios técnicos y el defensor de Pueblo advirtieron de la ilegalidad, y aun así, Rosa Dávila (CC) y, antes que ella, Pedro Martín (PSOE) siguieron adelante con el proyecto, dilapidando dinero público y destrozando un hermoso tabaibal del sur de Tenerife en una actitud caciquil", han aseverado desde el colectivo ecologista, que hoy pide la paralización definitiva del proyecto. .

Lamentan, además, que el proyecto no haya sido cancelado aún, "pasando por encima de la ley y de los tribunales para imponer una política de hechos consumados". Así, consideran "extremadamente curioso" cómo las obras hospitalarias y educativas "pueden alargarse décadas" mientras este "destrozo" ha sido ejecutado "rápido", con "máquinas de guerra" contra el territorio, y "sabiendo que no iban a poder ganarlo en los tribunales".

Desde ATAN, que se preguntan por qué el Cabildo tinerfeño no ha paralizado las obras pese a las sentencias, así como por qué se sigue "gastando millones de dinero público tan necesarios para otras cuestiones", han exigido la paralización inmediata de las obras y la restauración de los terrenos afectados.

A juicio del colectivo, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y su consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, han demostrado su "incapacidad total" para gestionar el "extraordinario" patrimonio de Tenerife.

"Sus hechos y su falta de respeto por la conservación de su territorio contradicen el discurso político rancio y populista", han agregado.