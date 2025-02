Atención Primaria registra más de 8.000 pruebas de detección precoz de enfermedades de transmisión sexual en Tenerife

En 2024, se identificaron 2.864 casos positivos, de los que 572 no presentaban síntomas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha llevado a cabo más de 8.975 pruebas de detección precoz de enfermedades de transmisión sexual a través del proyecto 'Screening Point'.

Se trata de un programa puesto en marcha en 2023, que está contribuyendo "a mejorar" el diagnóstico precoz de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y hepatitis víricas en la isla, ha indicado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

En total, durante 2024 se han identificado 2.864 casos positivos, de los que 2092 presentaban síntomas y 572 no mostraban síntomas. Del total de patologías detectadas en 2024, la mayoría de los casos registrados eran Chlamydia trachomatis (673), Gonocócida (437) y Mycoplasma genitalium (348), detectándose también casos positivos de Sífilis (193), Trichomonas (104) y VIH (27).

Subraya la Consejería el "hito significativo" que suponen estos datos en labores preventivas llevadas a cabo en el ámbito de la Atención Primaria de Tenerife, a través de este recurso para la detección de enfermedades infecciosas, que permite un control de la propagación y el inicio del tratamiento temprano.

Los resultados fueron valorados en una reunión de coordinación del equipo de Screening Point y el director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, en la que se ha hecho balance de la actividad desarrollada y se han fijado las nuevas estrategias de trabajo para 2025, según puntualizan.

Así, se abordaron los principales retos y objetivos para mejorar la detección precoz de ITS, VIH y Hepatitis víricas, así como la optimización del acceso a los servicios de cribado y continuar con el esfuerzo realizado en la captación de población candidata a determinadas vacunas específicas.

Entre las iniciativas propuestas, se ha subrayado la importancia de reforzar la prevención y promoción de la salud, mediante la educación sanitaria y el trabajo comunitario, con especial énfasis en la concienciación sobre salud sexual en distintos ámbitos.

Además se planteó seguir fortaleciendo la colaboración con la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y los laboratorios de referencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias.

PROYECTO SCREENING POINT

Screening Point es un "innovador" proyecto diseñado por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y puesto en marcha en febrero de 2023 con el objetivo de abordar e identificar de manera temprana diferentes patologías como el VIH, las ITS y las hepatitis víricas entre la comunidad.

Para ello, esta iniciativa abarca la realización de pruebas de detección precoz de manera confidencial, accesible y eficiente entre la población y, en caso de obtener resultados positivos, se facilita una cita con el médico responsable del paciente para un seguimiento y tratamientos adecuados.

Además, al usuario afectado se le brinda orientación para resolver cualquier duda que pueda tener, contribuyendo, de esta manera, a reforzar la prevención de estas infecciones en la comunidad, incluyendo indicaciones específicas de vacunación.

Este proyecto cuenta con cuatro puntos de cribado en los centros de salud de Añaza, La Cuesta y de San Isidro, así como en el servicio de Urgencias de Puerto de la Cruz, dando cobertura a las diferentes zonas del norte, sur y área metropolitana de la isla. De este modo, las personas interesadas en obtener una cita en alguno de estos espacios deben consultar en su centro de salud.

DETECCIÓN PRECOZ EN URGENCIAS

En el ámbito de las Urgencias, esta acción supone una extensión del sistema automatizado puesto en marcha por el SCS en historia clínica para la detección precoz del VIH en los servicios de urgencias hospitalarios, destinado a pacientes que presenten sintomatología clínica relacionada con la enfermedad.

Asegura la Consejería de Sanidad que con este proyecto se hace "más accesible" el diagnóstico para determinado perfil de personas que no sean usuarios de los servicios de Atención Primaria en los que se realiza la prueba de detección precoz de las enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, Sanidad y varias ONG colaboran en un proyecto de realización de test rápidos de detección precoz de VIH y otras ITS. Para ello, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, responsable del Plan de Sida en Canarias, coordina un Programa de detección precoz de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) mediante la realización de pruebas rápidas en entornos comunitarios, una acción que desarrolla en colaboración con Organizaciones No Gubernamentales y otras entidades colaboradoras en todo el archipiélago.

El Programa de detección precoz del VIH mediante pruebas rápidas de VIH, Hepatitis C y Sífilis en entornos comunitarios se viene realizando desde septiembre del año 2010 con el objetivo es fomentar la accesibilidad a la prueba de VIH y otras ITS a población diana y facilitar el diagnóstico precoz de las personas con VIH.