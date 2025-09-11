Atracan un supermercado con un arma blanca en el barrio de Jinámar, en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, con la cara tapada y que portaba un arma blanca, ha atracado un supermercado Spar en el barrio de Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado Policía Nacional.

En concreto, el atraco con violencia e intimidación se produjo durante la tarde de este miércoles en el supermercado que se encuentra en la calle Lomo de Las Brujas del citado barrio.

El autor de los hechos, que aún no ha sido detenido, cogió la caja registradora del supermercado y abandonó el lugar, no teniendo que lamentar heridos.