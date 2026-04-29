AUGC reclama explicaciones sobre la gestión del despliegue del Equipo Pegaso en el Rally Islas Canarias 2026

AUGC exige explicaciones por la gestión del equipo Pegaso en el Rally Islas Canarias 2026 - CEDIDO POR AUGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado explicaciones sobre la gestión del despliegue del Equipo Pegaso --unidad especializada orientada al control del espacio aéreo en el ámbito de la aviación ligera y el uso de drones-- durante la reciente celebración del Rally Islas Canarias 2026.

Al respecto, la entidad ha valorado positivamente en un comunicado que la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, hasta registrado una iniciativa parlamentaria para preguntar Ministerio del Interior respecto a la composición y gestión del equipo desplegado en la prueba deportiva.

Asimismo, la AUGC ha señalado que en dicha pregunta se traslada que el operativo de seguridad aérea vinculado al uso de drones durante el rally habría prescindido de agentes destinados en la Comandancia de Las Palmas que cuentan con formación específica y acreditada en materia de drones.

Por el contrario, se habría optando en su lugar por el desplazamiento de efectivos desde la Península, con el consiguiente coste en comisiones de servicio y dietas sufragadas con fondos públicos.

Para la Asociación, "este extremo adquiere una relevancia fundamental al analizar un hecho objetivo e incontestable, pues los guardias civiles pertenecientes a la Comandancia de Las Palmas fueron precisamente quienes contaron con una mayor representación en el III Curso Pegaso".

De esta manera, la AUGC ha incidido en que queda acreditado que el personal cualificado en Canarias se encontraba disponible en el propio territorio y con una capacitación reconocida por la institución.

"Resulta injustificable que el personal de las islas haya sido orillado sin que se les haya nombrado prestación de servicio alguna, viéndose actualmente desplazados por efectivos procedentes de la península", apuntó para indicar que esta situación "requiere de una explicación rigurosa y debidamente documentada" para que no ocurra lo mismo durante la visita del Papa a Gran Canaria el próximo 11 de junio.