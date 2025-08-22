Aumentan a 17 los afectados por el brote de salmonella en el Hospital Insular y el anexo al Hospital Juan Carlos I

Sanidad informa de que el brote de salmonella en Gran Canaria afecta a diecisiete personas - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil han indicado que la intoxicación alimentaria por salmonella en el Hospital Insular y el anexo al Hospital Juan Carlos I, en Gran Canaria, ha afectado hasta el momento a 17 personas que han presentado cuadros clínicos gastrointestinales.

Según informa la Consejería de Sanidad, de esta cifra, tres ya han sido dadas de alta hospitalaria y otras siete han recibido ya el alta epidemiológica al haber superado los síntomas de la toxiinfección, si bien tendrán que seguir ingreso hospitalario, debido a su patología de base que motivó el ingreso y no por la infección por salmonella.

Por su parte, de las 17 personas afectadas, nueve son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ocho del hospital polivalente, anexo al Hospital Juan Carlos I.

Desde que se notificasen los primeros síntomas compatibles con esta infección, la Dirección Gerencia del Complejo en coordinación con la Dirección General de Salud Pública activaron los protocolos establecidos para estos casos, analizando las muestras de alimentos y las extraídas de los pacientes.

Actualmente se sigue a la espera de los resultados de las analíticas de las muestras y se mantiene actualizado el informe epidemiológico correspondiente.

Además, Sanidad ha recordado que el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también da servicio al Juan Carlos I, inmovilizó los alimentos sospechosos de ser el origen de este brote alimentario para evitar posibles futuras nuevas infecciones.

Finalmente, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del SCS y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, siguiendo los protocolos, han activado las medidas previstas, ha iniciado el estudio epidemiológico pertinente y sigue haciendo seguimiento por si apareciesen más personas susceptibles de estar afectadas.