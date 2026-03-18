Aumentan a 20 los vuelos cancelados en Canarias por el paso de la borrasca 'Therese' y provoca 5 desvíos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias ha aumentado hasta 20 los vuelos cancelados este miércoles, 18 de marzo, mientras que cinco han tenido que ser desviados, según ha informado Aena.
En concreto, los desvíos por la meteorología adversa han afectado al aeropuerto de El Hierro, donde ha habido que desviar un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, y que ha tenido que regresar al aeródromo de salida.
Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid que tendría que haber aterrizado en la isla ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que uno de Frankfurt ha aterrizado en Gran Canaria y otro de origen Zurich se desvió a Tenerife Sur.
Asimismo en el aeropuerto de Gran Canaria, un vuelo de Colonia ha tenido que desviarse a Fuerteventura.