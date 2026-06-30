Aumentan a 30 las detenciones en la macrooperación por delitos contra la libertad sexual de menores en Gran Canaria

Aumentan a 29 las detenciones en la operación por delitos contra la libertad sexual de menores en Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha aumentado a 30 las detenciones realizadas en la macrooperación denominada 'Curricán', vinculada con presuntos delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública.

Así lo ha explicado la Policía Autonómica, que agrega que la actuación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza nº3, (antes Juzgado Nº3 de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria).

El dispositivo comenzó en la jornada de este lunes, y los registros domiciliarios se han llevado a cabo en nueve municipios de Gran Canaria --trece en Las Palmas de Gran Canaria, cuatro en Arucas, uno en Teror, dos en Santa Brígida, uno en Ingenio, dos en Telde, tres en Santa Lucía de Tirajana, uno en Mogán y uno en San Bartolomé de Tirajana--, además de uno en El Hierro.

Por su parte, en la macrooperación han participado más de 130 efectivos de la Policía Autonómica de distintas unidades operativas, entre ellas el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Vigilancia e Inspección, Grupo de Menores, el Subgrupo de Auxilio Judicial y el Grupo de Guías Caninos.

Dada la envergadura del dispositivo, además del personal adscrito a la Comisaría Insular de Gran Canaria, se han desplazados agentes desde la Comisaría Insular de Tenerife.

Finalmente, el cuerpo policial ha señalado que la Investigación sigue bajo secreto de sumario y continúa abierta.