El aumento de caudal en varios barrancos a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) provoca cortes de acceso

Crecida del cauce de barrancos a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aumento del caudal en los barrancos de Chamoriscán y Ayagabres, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), debido al paso de la borrasca 'Therese', ha provocado que queden incomunicada zonas como Los Palmitos, Lomo Gordo y Lomo Perera.

Ante ello, el concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, ha pedido máxima precaución a la población, ya que los episodios de lluvia tormentosos que se han producido durante la noche de este domingo y la madrugada de este lunes han desencadenado "importantes crecidas" en los barrancos que llegan a la costa del municipio.

Así, informó de que ese aumento del caudal ha sido "notorio" en las inmediaciones de la antigua Plaza de Toros, donde los Bomberos han tenido que rescatar en la mañana de este lunes a una persona y su vehículo bloqueado por el agua, según ha indicó el ayuntamiento en nota de prensa.

Añade que esas crecidas en los barrancos de Chamoriscán y Ayagabres, unidas a la bajada de las aguas que proceden desde Fataga y los barrancos de Los Vicentes y Vicentillos, también están favoreciendo que el barranco de Maspalomas, donde confluyen, se encuentre corriendo a lo largo y ancho de todo el canal hacia la Charca y la Playa de Maspalomas, donde la arena prácticamente ha desaparecido afectada por el oleaje del sureste.

Al respecto, matiza, que precisamente en la desembocadura del barranco de Maspalomas se ha procedido, como estaba previsto, a la apertura de una vía de desahogo de La Charca para evitar que la entrada de la corriente de agua del canal termine por romper el frente de arena de la misma.

También indica que la crecida de los barrancos y su desembocadura en la costa ha implicado que, la práctica totalidad de las playas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, estén este lunes con bandera roja por la "turbiedad del agua en las zonas de baño y la peligrosidad" que eso puede suponer para los usuarios. Asimismo las escorrentías han provocado numerosos daños en varias playas, sobre todo en San Agustín, Las Burras y El Veril.

Por otra parte, añade que el "importante aumento" que ha experimentado en las últimas horas el cauce del barranco de Soria ha obligado al cierre total de la carretera GC-505.

Esta situación, explicó, "ha impedido el convoy de auxilio" que los vehículos de Bomberos y Protección Civil tenían previsto realizar a las 07.00 horas de este lunes para acercar a sus domicilios a los vecinos del barranco varados en Las Crucitas; mientras que las caravanas de emergencia que se establecieron durante la tarde noche del sábado y este domingo se llevaron a cabo "sin ningún contratiempo".

Las lluvias caídas durante esta madrugada también han motivado en esas horas el cierre cautelar de la GC-60 por un desprendimiento de piedras y barro a la altura del Molino de Agua de Fataga, que "ya ha sido solventado por maquinaria pesada" de la Concejalía de Servicios Municipales.

Por último, Álamo pide a la población que mientras esté activada la alerta por la borrasca, "se mantenga la precaución en todo momento y se esté atento a la información que se facilita por los medios oficiales".