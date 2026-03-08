Los autónomos canarios que iniciaron actividad en 2025 pueden solicitar desde este lunes la 'cuota cero'

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores autónomos canarios que iniciaron su actividad por primera vez en 2025 podrán solicitar desde este lunes la ayuda de la 'cuota cero' una vez que se ha publicado la convocatoria este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La subvención permanecerá abierta hasta el mes de octubre y cuenta este año con un presupuesto total de 3,3 millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, afirmó que se trata de una medida ya consolidada que "estimula el emprendimiento" en las islas.

En este sentido, señaló que "la cuota cero ha beneficiado a cerca de 7.000 autónomos de todas las islas, sólo el año pasado fueron 3.620 las personas autónomas que solicitaron esta ayuda para aliviar el inicio de su actividad".

Según los datos de afiliación, en julio de 2023 había en Canarias 139.264 autónomos.

El mes pasado (febrero) se registraron 146.701, 7.437 más desde el inicio de la legislatura, lo que significa que nacen cerca de 240 autónomos al día.

Además, Canarias cerró el mes de febrero con más autónomos que desempleados, 146.701 frente a 145.656 desempleados.

"Estas cifras demuestran que Canarias tiene un ecosistema emprendedor fuerte y en crecimiento, por lo que seguiremos aplicando políticas que faciliten el emprendimiento y el crecimiento de nuestras pymes", señaló.

A esta medida se une el 'Plan Respaldo al Autónomo' que incluye acciones como el 'Programa Concilia', que facilita la conciliación familiar del trabajador autónomo y cuya convocatoria saldrá en breve.

Le sigue el +Uno5 que bonifica al autónomo la contratación del primer empleado de 52 o más años.

Para aquellos autónomos que pidan un préstamo también se les bonificará hasta dos puntos del interés y se reducirá la cuota de la seguridad social a aquellos que se encuentren en situación de baja por Incapacidad Temporal, recoge una nota de la Vicepresidencia.

El vicepresidente del Gobierno señaló también que "a estas medidas le seguirán otras en las que se está trabajando como la reducción del IGIC, la economía del archipiélago pivota sobre la pequeña empresa y el autónomo y son ellos, los empleadores, los que generan puestos de trabajo y crean actividad económica".