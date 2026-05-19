La autora Demelza González presentará este jueves 'La historia que eres: un viaje hacia ti' en la Biblioteca Insular

La autora teldense Demelza González Ojeda - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La autora teldense Demelza González presentará este jueves, 21 de mayo, su libro 'La historia que eres: un viaje hacia ti' durante un acto que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Biblioteca Insular de Gran Canaria.

De esta manera, la publicación formula las preguntas necesarias para que los lectores se conozcan más a sí mismos a través de ejercicios, reflexiones y propuestas íntimas, según ha informado el Cabildo en una nota de prensa.

Al respecto, la autora ha comentado que el libro gira en torno al autoconocimiento, invitando al lector a realizar una introspección a través de preguntas. "No es un libro para leer de forma pasiva, sino para escribir, reflexionar y conectar con la propia historia", observó.

A lo largo de sus páginas, la persona recorre su vida desde antes de su nacimiento hasta el presente y el futuro, entendiendo cómo todo lo vivido influye en quién es hoy.

Además, González explicó que quiere transmitir que dentro de cada persona ya están las respuestas, puesto que, según ella, la sociedad vive muy hacia afuera, buscando constantemente qué hacer, qué decidir o quién ser, pero pocas veces la gente se para a escucharse de verdad.

"El libro nace de mi propio camino de crecimiento personal, de preguntas que yo misma me hice en diferentes momentos de mi vida y de todo lo que fui descubriendo en ese proceso", dijo.

Para ella no surge desde la teoría, sino de su experiencia personal, de manera que ha sido ordenar todo ese recorrido y transformarlo en una herramienta que pueda acompañar a otras personas en su propio viaje.

"Temas como las emociones, las creencias, la relación con uno mismo o la influencia de la historia familiar me parecen fundamentales. También me interesa mucho trabajar con adolescentes y familias porque creo que cuanto antes empecemos a conocernos, más libres seremos en nuestras decisiones", concluyó.