La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé mantener un crecimiento del 18% en cruceros durante la próxima temporada

Apertura de la Seatrade Cruise Med 2026 - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, ha previsto que el turismo de cruceros mantenga un crecimiento del 18% en sus puertos durante la próxima temporada que empieza en octubre, una cifra similar al aumento que se registró en la anterior temporada.

Así lo ha dicho este miércoles durante la inauguración de la Seatrade Cruise Med 2026 en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha explicado que el sector de los cruceros trabaja con una elevada antelación, de alrededor de 18 meses, por lo que la temporada de 2027 ya está contratada mientras que la de 2028 se encuentra actualmente en proceso de comercialización.

En este contexto, ha recordado que la situación geopolítica en zonas como Oriente Próximo y el mar Rojo está provocando cambios en las rutas internacionales de cruceros.

Al respecto, Calzada ha apuntado que varias compañías se están poniendo en contacto con los puertos de Las Palmas, a través del operador Global Ports para estudiar el posicionamiento de barcos en las islas.

Por ello, la presidenta ha considerado que el crecimiento del tráfico de cruceros en los puertos de la provincia podría incluso ser superior al inicialmente previsto.

LA SEATRADE CRUISE MED 2026 ES UNA "OPORTUNIDAD" PARA EL DESTINO

Por otro lado, Calzada ha hecho especial hincapié en que celebración de la Seatrade Cruise Med 2026 en la capital grancanaria supone una oportunidad para mostrar el destino y las instalaciones portuarias a más de 2.000 profesionales de más de 90 países, al tratarse de "el escaparate más grande en toda Europa relacionado con el mundo del crucero".

Además ha resaltado que la feria, que se celebra este miércoles y jueves en el Puerto de Las Palmas, presenta como una de sus principales particularidades que se desarrolla "justo en medio del puerto", lo que permitirá a los participantes conocer directamente las instalaciones mientras toman parte en el principal encuentro profesional del sector en Europa.

La presidenta de la Autoridad Portuaria ha incidido la presencia de touroperadores, grandes navieras y otros representantes de la industria internacional de cruceros, y ha incidido en el interés del sector por los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) como destinos para este tipo de tráfico.

TRABAJAR CON LOS EMPRESARIOS PARA AUMENTAR LOS CRUCERISTAS

Asimismo, ha subrayado la importancia económica del turismo de cruceros y su contribución a la diversificación económica de Canarias, defendiendo la necesidad de trabajar conjuntamente con el tejido empresarial local para incrementar el impacto de la llegada de cruceristas.

En este sentido, ha dicho que el objetivo es que los visitantes consuman producto local, entren en comercios, restaurantes y otros establecimientos y conozcan la cultura y los paisajes de las islas "de forma respetuosa".

Con todo, Calzada ha recordado que el pasado año se alcanzaron los 2,1 millones de cruceristas en los destinos canarios y ha considerado la elección de Las Palmas de Gran Canaria para acoger la Seatrade Cruise Med como un reconocimiento al trabajo desarrollado por los puertos y a las operativas que se llevan a cabo.

Finalmente, ha puesto en valor la terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas, que ha descrito como "la más grande de toda Europa", y ha destacado que cuenta con las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia energética y avanzar en la sostenibilidad de la actividad portuaria y crucerista.