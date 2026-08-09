Una avería de gran magnitud deja sin agua a vecinos de Las Huesas, en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde ha informado este domingo de la detección de una avería de gran magnitud en la tubería principal de Las Huesas.

Dada la complejidad de la reparación --que requiere maquinaria pesada para excavar a gran profundidad, así como medios técnicos y personal especializado--, las labores de reparación podrán extenderse hasta este lunes, según ha informado el consistorio en una nota.

La zona afectada por la avería comprende el perímetro acotado entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo, sobrepasando la calle El Greco y la GC-1.

Informa el consistorio grancanario que el personal técnico ya se encuentra coordinando todos los recursos necesarios para actuar con la mayor rapidez posible.