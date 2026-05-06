Un avión que transporta dos pacientes a Países Bajos hace escala en Gran Canaria tras negarse Marruecos

Archivo - Las dos pistas del aeropuerto de Gran Canaria - AENA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los aviones que transporta a dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' desde Praia (Cabo Verde) hasta Ámsterdam (Países Bajos) ha tenido que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos a que lo hiciera en Marrakesh, que era el destino inicial para dicha parada.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, que agregan durante dicha escala en el aeropuerto grancanario no se bajará ni se subirá ninguna persona al avión.

En este sentido, se trata de una parada técnica con el único objetivo de repostar combustible y poder continuar el trayecto previsto hacia Ámsterdam.