El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) estudia crear un monumento para conmemorar la visita del papa León XIV

El papa León XIV en La Laguna (Tenerife) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) ha iniciado los primeros pasos para estudiar la creación de un monumento que conmemore la visita del Papa León XIV al municipio el pasado 12 de junio.

En un comunicado, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que la intención del Consistorio es vincular esta obra artística al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes expresado por el Pontífice durante su viaje.

Por su parte, esta escultura se sumará al catálogo artístico de la ciudad y supondrá la segunda obra dedicada a un pontífice en La Laguna.

Ya en el año 2012 se instaló junto a la Iglesia de la Concepción una estatua de bronce de Juan Pablo II, obra del artista polaco Czeslaw Dzwigaj, que fue donada por la Fundación Juan Kobylansky y la Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas de América Latina (USOPAL).