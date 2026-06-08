Ayuntamiento de La Laguna y ULL firman un convenio para restaurar la escultura del Padre Anchieta

Archivo - Escultura del Padre Anchieta - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han firmado este lunes un convenio para abordar la restauración y rehabilitación de la escultura del Padre Anchieta.

Esta escultura, que data del año 1960 y que fue obra del artista Bruno Giorgi, ha sido sometida a distintos estudios y análisis durante el último año y medio y se ha constatado la necesidad de esta acción integral que asumirá la institución académica.

La rúbrica de este proyecto contó con la participación del alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el segundo teniente de alcalde de la corporación local, Fran Hernández; el cronista de la ciudad, Eliseo Izquierdo y representantes técnicos de las dos entidades implicadas.

Luis Yeray Gutiérrez resaltó que la firma de este convenio no es sólo un acto administrativo, es un gesto de ciudad: "Un compromiso público con la conservación del patrimonio, con la memoria de Anchieta y con la proyección cultural de nuestro querido municipio. Se trata de un proyecto que combina rigor científico, transparencia institucional y sensibilidad histórica, y un paso decisivo para asegurar que este símbolo tan emblemático para la ciudadanía se mantenga en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, Francisco García mostró en primer lugar su satisfacción por poner lo mejor de la universidad al servicio de la sociedad y el Ayuntamiento.

"En esta ocasión, nos implicamos en el mantenimiento y reparación de un bien de altísimo valor cultural con dos de nuestras mejores armas: la Cátedra Cultural Padre Anchieta y el Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte (SADOA)", comentó.

Adolfo Cordobés detalló que "la restauración de la escultura se acompañará de otras acciones complementarias como un programa de actividades culturales relacionadas con el aniversario de la muerte de Anchieta, que se llevará a cabo del 16 al 19 de junio en la casa que lleva su nombre, ubicada en las inmediaciones de la plaza del Adelantado".

Este programa, organizado por la concejalía de Patrimonio Cultural y la Cátedra Cultural Padre Anchieta, "permitirá profundizar en la vida y obra del santo desde una perspectiva histórica, científica y cultural", explicó.

La Casa Anchieta será también sede del futuro Centro de Interpretación del Padre Anchieta, actualmente en tramitación administrativa, que consolidará este espacio como referente de divulgación y estudio.

Eliseo Izquierdo celebró que "este convenio es un paso decisivo para la conservación de una pieza monumental de primera categoría conocida en todo el mundo, preservar este elemento icónico es un tarea inaplazable y una obligación que había que atender".

Asimismo, recordó que esta escultura fue un regalo del Gobierno de Brasil hacia el pueblo de La Laguna, por lo que "esta imagen pertenece a la propia ciudadanía del municipio".

ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS

Los estudios morfoquímicos realizados en 2024 confirmaron la necesidad de intervenir.

La escultura presenta actualmente alteraciones superficiales propias de más de seis décadas de exposición al aire libre, aunque mantiene un núcleo metálico en buen estado.

La restauración permitirá estabilizar pátinas, corregir patologías, recuperar la peana de granito y aplicar sistemas de protección duraderos.

El convenio aprobado contempla una intervención integral, con un presupuesto municipal de 84.793,57 euros, ampliado respecto al estudio técnico inicial para incluir seguimiento científico bienal en 2027 y 2028, documentación, supervisión continuada y medidas de protección avanzadas.

La universidad aporta además 6.875 euros destinados a divulgación científica.

La firma se realiza el 8 de junio, víspera del 429 aniversario del fallecimiento de San José de Anchieta (9 de junio de 1597).

Esta coincidencia refuerza el sentido del acto, que se convierte en un homenaje institucional a una de las figuras más influyentes de la historia lagunera y canaria.

Anchieta no fue solo un evangelizador y educador, fue también poeta, dramaturgo, naturalista, lingüista y fundador de ciudades como São Paulo y Río de Janeiro.

Su legado trasciende lo religioso y forma parte de la proyección internacional de La Laguna.

La restauración de su monumento se inscribe, por tanto, en un marco de memoria, identidad y reconocimiento histórico, recoge una nota del Ayuntamiento.