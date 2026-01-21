Ayuntamiento de La Laguna y ULL promueven un proyecto piloto de viviendas modulares para estudiantes con 50 plazas

El rector de la ULL, Francisco García, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han celebrado esta semana una reunión de trabajo para buscar soluciones a la falta de alojamiento en el municipio para los estudiantes.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el rector, Francisco García, han encabezado este encuentro en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad, acompañados por sus respectivos responsables de gabinete, gerencias de la ULL y de la Oficina Municipal de Urbanismo, la dirección técnica del Foro Económico y Social de La Laguna (FES) y la representación de la ULL en dicho organismo.

El encuentro sirvió para continuar avanzando en la búsqueda de alternativas habitacionales para el estudiantado universitario que reside en el municipio.

Para ello, se analizaron distintas opciones de suelo urbano donde poder desarrollar un proyecto piloto, planteado en colaboración con el Gobierno de Canarias, dentro de un modelo de urbanismo modular que permitiría, a corto plazo, ofertar al menos cincuenta plazas residenciales.

Asimismo, se revisaron nuevas posibilidades de alojamiento en edificios ya construidos y actualmente en desuso, propiedad de diversas instituciones, que podrían ser rehabilitados y adaptados para uso residencial universitario.

En este sentido, destacan algunos inmuebles pertenecientes a la Iglesia, cuyo potencial ha quedado reflejado en los contactos mantenidos entre el Ayuntamiento, el Rectorado y el Obispado.

Igualmente, se abordaron diversas actuaciones que se vienen desarrollando en el seno del FES, destacando un estudio que se dará a conocer próximamente y que explora nuevas fórmulas de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento, sustentado en las posibilidades que ofrece el entorno local y un exhaustivo análisis de experiencias desarrolladas en este ámbito a nivel nacional e internacional.

BARÓMETRO

Del mismo modo, se subrayó la importancia del Barómetro de La Laguna, una iniciativa anual del FES elaborado por un equipo de la institución universitaria y puesto al servicio del análisis de la realidad municipal, que analiza las preocupaciones de la ciudadanía mediante encuestas y grupos de discusión en los distintos barrios del municipio.

De cara al futuro, se planteó como una prioridad la elaboración del reglamento que regule y permita poner en marcha el presupuesto participativo, un compromiso de la actual corporación municipal.

Junto a ello, se manifestó el interés en acompañar este proceso con la creación de una cátedra de gobernanza y participación, recoge una nota del Ayuntamiento.

También se analizaron otros asuntos de la agenda compartida, como la celebración de Campus América --que tendrá lugar el próximo mes de octubre-- y del Campus Internacional de La Laguna, previsto para el mes de julio, así como el seguimiento del posible uso, dotación y mantenimiento compartido de infraestructuras universitarias.

Igualmente, se abordó el interés común de ambas instituciones en avanzar en la coordinación de la programación del Teatro Leal y del Paraninfo Universitario, los dos principales espacios escénicos del municipio, fundamentales en la oferta cultural del área metropolitana de Tenerife y con una demanda creciente.