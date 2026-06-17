El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habilita el pago de la tasa de residuos de 2026 para viviendas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado los canales de pago de la Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos correspondiente al ejercicio 2026 para las personas titulares de viviendas y viviendas vacacionales.

En un comunicado, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha explicado que aunque el sistema ya está activo el abono no será exigible hasta la recepción de la correspondiente liquidación individual, que se notificará de forma progresiva en próximas fechas.

Además ha recordado que se trata de una tasa que se aplica en cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de la normativa europea que obliga a todas las administraciones locales a implantar este tributo.

Al tratarse del primer ejercicio de aplicación, cada contribuyente recibirá una liquidación detallada con sus datos, los del inmueble, el importe a abonar, el desglose de la cuota, las bonificaciones, el plazo de pago voluntario, las formas de pago y los recursos disponibles.

La liquidación incorpora un desglose que distingue una cuota básica, destinada a cubrir la disponibilidad y el mantenimiento global del servicio, y una cuota por generación, calculada según el volumen estimado de residuos.

El Ayuntamiento ha aplicado de oficio medidas para facilitar el cumplimiento, como la bonificación por familia numerosa cuando ya figuraba en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y la división de la cuota en cotitularidad si constaba en el IBI, siempre que el recibo sea igual o superior a seis euros.

Por su parte, el plazo de pago voluntario sin recargos dependerá de la fecha de recepción de la notificación. Si se recibe entre los días uno y quince del mes, el ingreso podrá efectuarse hasta el día veinte del mes siguiente.

Cuando la notificación se reciba entre el día 16 y el último día del mes, el plazo se extenderá hasta el día cinco del segundo mes siguiente.

Para el ejercicio 2026, la liquidación no podrá domiciliarse ni incorporarse al sistema 'LPA Pago Fácil' al ser un recibo único, aunque se podrá solicitar el fraccionamiento en el periodo voluntario.

A partir de 2027, la tasa se gestionará mediante recibos periódicos para permitir su integración en modalidades de pago personalizado. La cuota mínima mensual es de 30 euros y su abono se realizará mediante domiciliación bancaria.

La ciudadanía tiene a su disposición la Oficina Virtual Tributaria (laspalmasgc.tributoslocales.es), las oficinas de atención al contribuyente con cita previa, y los teléfonos 010 y 928 44 00 00 para consultas. Asimismo, el Consistorio ha publicado guías informativas en su oficina virtual para facilitar el conocimiento de este tributo.