El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suspende este jueves la atención presencial en sus oficinas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas suspenderá este jueves, 11 de junio, la atención presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana y en las Oficinas de Atención al Contribuyente debido a la visita del Papa León XIV.

Esta medida, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa, forma parte del conjunto de actuaciones organizativas previstas para la jornada, en la que la ciudad acogerá un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y coordinación de servicios públicos ante la presencia del Pontífice y la elevada afluencia de personas prevista.

Desde el ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía reducir los desplazamientos no imprescindibles durante este día, al tiempo que señala que los trámites municipales podrán seguir realizándose a través de los canales no presenciales habilitados.

Así permanecerán plenamente operativos la Sede Electrónica municipal, accesible las 24 horas del día, además de la Oficina Virtual Tributaria.

En cuanto al servicio de atención telefónica estará disponible a través del número 010 y del teléfono 928 446 000, en horario de 08.00 a 20.00 horas.

Señala que la suspensión de la atención presencial afectará a las oficinas municipales ubicadas en León y Castillo, el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, el Distrito Ciudad Alta y el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se agradece la colaboración de la ciudadanía y se recuerda que durante esa jornada los servicios de atención municipal seguirán disponibles a través de los canales telemáticos y telefónicos habilitados.