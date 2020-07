El Ayuntamiento de Santa Cruz acredita la expulsión de Evelyn Alonso de Cs y su paso al grupo de no adscritos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado cuenta este miércoles del escrito de expulsión de Ciudadanos (Cs) de la concejal Evelyn Alonso, que se convierte en la primera edil no adscrita de la historia de la capital.

El secretario de la corporación ha relatado que Cs informó de la expulsión de Alonso --que no ha asistido a la sesión-- el pasado 30 de junio con un plazo de 24 horas para recurrir ante la comisión de garantías, algo que no ocurrió, de ahí que el 3 de julio se envía otra comunicación desde la formación naranja señalando que la expulsión es firme.

Por ello, y una vez acreditada la expulsión, Alonso se convierte en edil no adscrita y conserva todos los derechos individuales como concejal que le confiere la Constitución si bien "no tendrá derecho" a ostentar cargos en el gobierno municipal ni percibir retribuciones económicas, en línea con la ley de municipios de Canarias.

El secretario ha dicho también que el pasado lunes Evelyn Alonso pidió que se retirara este punto del orden del día porque considera que no está acreditada la expulsión al no cumplirse con los trámites.

No obstante, ha apuntado que la ley no exige una certificación de la expulsión sino que se acredite, algo que el Ayuntamiento ha constatado, de tal forma que las críticas de Alonso son "cosas internas" de un partido político y una afiliada "que el Ayuntamiento no puede valorar".

La alcaldesa, Patricia Hernández, ha cerrado el debate señalando que "es la primera vez en la historia" que hay un concejal no adscrito en Santa Cruz de Tenerife.