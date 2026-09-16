El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va al contencioso contra el Estado por la retirada del 'monumento a Franco'

Archivo - Monumento en honor a Franco erigido en Santa Cruz de Tenerife - ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado una orden a los servicios jurídicos municipales para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Estado una vez se rechazó el recurso de alzada contra la resolución de 29 de junio de 2026 de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el 'monumento a Franco' en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y da seis meses de plazo para su demolición tras ser descartado como Bien de Interés Cultural (BIC).

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ampara en la ley de bases de Régimen Local, la ley de municipios de Canarias y el propio reglamento orgánico del consistorio y da vía libre a las áreas de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la asesoría jurídica municipal, para presentar el recurso.

El Ayuntamiento sostiene que la orden de retirada del monumento de Juan de Ávalos debería quedar en suspenso mientras se tramita su inclusión en el catálogo municipal de bienes patrimoniales que tramita la Gerencia de Urbanismo.