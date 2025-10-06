El Ayuntamiento de Tacoronte decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde Hermógenes Pérez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, decretó este domingo tres días de luto oficial en el municipio por el fallecimiento del exalcalde Hermógenes Pérez Acosta, a los 90 años.

Así, desde este lunes y hasta el miércoles las banderas del consistorio tacorontero ondearán a media asta y la actividad festiva permanecerá suspendida en señal de duelo y respeto.

Pérez Acosta ostentó el cargo de alcalde presidente de Tacoronte durante cuatro mandatos consecutivos, con mayorías absolutas entre los años 1995 y 2011.

Licenciado en Derecho y en Magisterio, fue profesor y amante de las letras, un vecino destacado por su labor como impulsor y propietario del Colegio Tacoronte pero también por su dedicación al mundo de la cultura, con una especial atención a la Agrupación Musical Santa Cecilia, entidad que presidió durante 25 años.

Su devoción por el Cristo de Tacoronte lo llevó a escribir varias publicaciones y numerosas referencias en intervenciones públicas, como la del pregón que protagonizó en su pueblo natal en septiembre de 2019, recoge una nota del Ayuntamiento.

Pérez Acosta también estuvo ligado a la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, creó la Fundación Canaria Alhóndiga para la promoción de los vinos de Canarias, impulsó el Mercado Municipal, el Auditorio Capitol y la Ciudad Deportiva de Tacoronte e hizo posible el nacimiento de la Escuela Municipal de Música.

Todo ello hizo posible que una de las vías del callejero local, entre Guayonje y Mesa del Mar, fuese rotulada con su nombre gracias a un acuerdo plenario aprobado por unanimidad en junio de 2013.

La capilla ardiente permanecerá instalada en el Tanatorio Servisa Tenerife (sala 3) hasta este lunes a las 14.00 horas.

Posteriormente está previsto que la comitiva mortuoria se traslade hasta la Parroquia de Santa Catalina, donde a las 15.30 horas se oficiará la misa funeral a cargo del sacerdote Elisuán Delgado.

La despedida concluirá con el traslado del féretro al cementerio de Tacoronte.