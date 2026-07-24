El Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife) promueve la concesión del título de 'Hijo Predilecto de la Villa' a Pedri

Pedri celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno de la Corporación la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa a Pedro González López, 'Pedri', en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva coronada como campeón del mundo de fútbol.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere rendir homenaje no solo a los importantes logros alcanzados por el futbolista teguestero, sino también a los valores que representa y transmite en cada paso de su carrera.

Según el Ayuntamiento, "el esfuerzo, la humildad, la constancia, el compromiso y la cercanía han convertido a Pedri en un ejemplo para miles de jóvenes y en un embajador excepcional de Tegueste, proyectando la imagen del municipio en algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo".

Prueba del apoyo incondicional de su pueblo, subraya, ha sido el seguimiento de la afición de cada uno de los partidos de la Selección Española durante este Mundial de Fútbol 2026 con un alto índice de participación en las convocatorias para seguir a 'la Roja' a través de la pantalla gigante instalada por la Concejalía de Deporte.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha señalado en una nota que Pedri "representa a la perfección" los valores que el consistorio quiere reconocer con la máxima distinción del municipio.

"Su talento y sus éxitos deportivos son motivo de orgullo para todos los teguesteros y teguesteras, pero lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido. Nunca ha olvidado sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía y los valores que nos identifican como pueblo", ha indicado.

Desde sus primeros pasos en el fútbol base hasta su consolidación como una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la Selección Española, Pedri ha mantenido un estrecho vínculo con su municipio natal, mostrando siempre el orgullo de sus orígenes y contribuyendo a que el nombre de Tegueste sea reconocido internacionalmente.

Su trayectoria deportiva, unida a su comportamiento ejemplar dentro y fuera del terreno de juego, le han convertido en uno de los deportistas más admirados del panorama nacional e internacional.

La propuesta será elevada al próximo Pleno municipal para iniciar el correspondiente expediente de concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa, la máxima distinción honorífica que puede otorgar el Ayuntamiento de Tegueste.

Con este reconocimiento, el Consistorio quiere expresar "el cariño y la admiración" de todo un municipio hacia uno de sus vecinos más ilustres, cuya trayectoria continúa siendo "motivo de orgullo" para toda la ciudadanía teguestera.