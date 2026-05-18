Baleària se hace con el control efectivo de Armas Transmediterránea en Canarias

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha tomado el control efectivo de los activos de Armas Trasmediterránea en el perímetro de Canarias, lo que incluye tanto las rutas interinsulares como las conexiones entre la Península y el archipiélago.

Con esta operación, el grupo resultante sumará casi 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. De esta forma, el volumen de tráfico anual conjunto se situará por encima de los 8 millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros, según ha informado Baleària en un comunicado.

La adquisición supone la integración de tres trayectorias históricas del transporte marítimo español: Trasmediterránea (fundada en 1916), Armas (en 1941) y Baleària (en 1998), unión que apunta que "no solo afianza" a Baleària como la "naviera líder" en transporte marítimo regular en España, sino que la "posiciona como uno de los operadores" de ferry de referencia en Europa, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

Baleària invertirá 45 millones de euros durante los próximos tres años en Canarias para "elevar la calidad, la digitalización y el confort" de la flota adquirida.

Asimismo la compañía señala que "garantiza el mantenimiento de toda" la plantilla incorporada, mientras se compromete a trabajar en "estrecha colaboración" con las instituciones, autoridades portuarias y el conjunto de los agentes sociales y económicos de las islas.

Al respecto, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha subrayado la "trascendencia estratégica" de la operación, apuntando que la nueva Baleària "está preparada para garantizar la eficiencia de toda" la red de transporte marítimo nacional en todos sus territorios.

"Hablamos de una infraestructura esencial para la cohesión territorial con los archipiélagos de Canarias y Baleares, y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de un puente clave para las relaciones políticas y comerciales con Marruecos y Argelia. Somos una empresa de capital nacional capaz de garantizar la soberanía en un sector estratégico para el país", aseguró.

En el marco de esta integración, la compañía también ha creado la marca Baleària Canarias, bajo la que operará en el archipiélago. En este marco, durante un periodo transitorio, la nueva enseña convivirá con la de Armas Trasmediterránea.

Por último, indica que el acuerdo para esta adquisición se anunció el pasado mes de agosto. En este sentido, la operación global se estructura en tres perímetros geográficos, de tal forma que tras completarse la ejecución de Canarias, quedan pendientes de formalizarse los trámites vinculados a las zonas del Estrecho y Alborán.