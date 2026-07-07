Las balsas de Tenerife arrancan el verano al 68,1% de su capacidad, con 3,4 millones de metros cúbicos

Archivo - 'Therese' eleva la capacidad de las balsas de Tenerife hasta el 77,4%, con casi cuatro millones de metros cúbicos - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las balsas gestionadas por Balten, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, almacenaban a 1 de julio de 2026 un total de 3.433.133 metros cúbicos de agua, lo que representa un 68,1% de su capacidad total, frente a los 3.911.167 metros cúbicos (77,6%) registrados un mes antes.

Durante el mes de junio se produjo, por tanto, una reducción de 478.034 metros cúbicos, equivalente a un 9,5% de la capacidad total almacenada, un descenso esperado por el aumento de las demandas de riego propio del comienzo de la época estival, señala en una nota el consejero de Sector Primario, Valentín González.

Las balsas del Norte mantienen una situación favorable, con 2.502.606 metros cúbicos almacenados, lo que supone un 72,9 % de su capacidad, frente al 81,4 % del mes anterior --el descenso mensual asciende a 292.276 metros cúbicos--.

En el sur de la isla, el volumen almacenado alcanza los 930.527 metros cúbicos, equivalentes al 58% de la capacidad disponible, frente al 69,6% registrado un mes antes.

Este descenso responde igualmente al incremento de los consumos propios de la campaña de riego.

Valentín González resalta que a pesar del descenso registrado durante junio, el volumen de agua almacenado continúa siendo significativamente superior al existente hace un año.

Así, a 1 de julio de 2026, las balsas acumulaban 413.576 metros cúbicos más que en la misma fecha de 2025.

Esta diferencia positiva confirma la buena situación de partida con la que se afronta la campaña de riego de verano, fruto de las aportaciones registradas durante los meses precedentes y de la gestión coordinada de las infraestructuras hidráulicas insulares.

En términos generales, la evolución registrada durante junio responde al comportamiento habitual de la campaña agrícola, en la que el incremento de las necesidades de riego provoca una reducción progresiva de las reservas, manteniéndose, no obstante, unos niveles de almacenamiento que siguen siendo óptimos para esta época del año.

Valentín González afirma que "con estos datos, el horizonte de cara a la temporada estival se presenta con optimismo, garantizando el suministro de agua de riego necesario para el mantenimiento de la actividad agrícola en la isla".

Estos niveles de almacenamiento, prosigue, "permiten afrontar con mayores garantías el periodo de máxima demanda agrícola, manteniendo el compromiso de Balten con una gestión eficiente, sostenible y segura del agua de riego para el sector primario de Tenerife".