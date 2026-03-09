Las balsas de Tenerife se estabilizan en un 70% y ganan casi un millón de metros cúbicos de agua en el último año

Balsa de Balten - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha anunciado este lunes que las balsas de Tenerife, gestionadas por Balten, se encuentran al 70% de su capacidad a inicios del mes de marzo.

Actualmente, las reservas destinadas al riego agrícola ascienden a 3.538.744 metros cúbicos, lo que supone "una consolidación de los recursos hídricos de la isla de cara a la planificación de la campaña agrícola".

Esta cifra refleja un ligero crecimiento respecto al mes anterior, con un incremento de 180.434 metros cúbicos, y una evolución muy positiva en la comparativa interanual pues Tenerife cuenta hoy con casi un millón de metros cúbicos más que en marzo de 2025.

A pesar de que la situación es favorable y de que la emergencia hídrica se dio por finalizada durante la última semana de febrero, González ha hecho un "llamamiento a la cautela", por lo que recomienda a los usuarios y agricultores mantener medidas de ahorro y continuar aplicando criterios de uso racional y responsable para garantizar la sostenibilidad de las reservas durante el resto del año.

El análisis territorial muestra dinámicas diferenciadas entre ambas vertientes de la isla.

Así, en la zona norte, las balsas suman 2,3 millones de metros cúbicos, mientras que en la zona sur, las reservas se sitúan en 1,18 millones de metros cúbicos, lo que representa un 73,6% de su capacidad total.

La balsa de Valle San Lorenzo se encuentra actualmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento y mejora.

En estos momentos se ejecutan las labores de limpieza del fondo y extracción de lodos, fase previa indispensable para acometer la próxima reimpermeabilización de su geomembrana, lo que garantizará la eficiencia de la balsa a futuro.