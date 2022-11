Barragán (CC-PNC) ve "mejorable" el presupuesto y pide más eficacia pues "ayudará poco o nada" a la economía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que el presupuesto autonómico es "mejorable" e "insuficiente" y se puede encontrar una forma "más eficaz" para afrontar la "incertidumbre" de 2023.

Barragán ha detallado que el presupuesto "ayudará poco o nada" a la recuperación económica de las islas pues no va a llegar a las familias y entiende que el plan de ahorro de 100 millones no es suficiente.

En la defensa de la enmienda a la totalidad ha lamentado que el Gobierno de Canarias no haya querido debatir sobre su propuesta alternativa y no distribuya mejor los recursos para buscar la "excelencia" en la gestión. "No han considerado siquiera sentarse cuando se llenan la boca de diálogo", ha señalado.

Ha comentado que el "todo va bien" que defiende el Gobierno no está relacionado con la calidad de vida que hay "en la calle" pues falta un mayor alivio fiscal y más medias estructurales para afrontar el futuro.

El Grupo Nacionalista Canario propone, en esta línea, la rebaja de 1% en el tramo autonómico del IRPF, la deflactación de las tarifas del IRPF, así como la actualización de deducciones y nuevas deducciones del IRPF destinadas a compensar el extracoste de la ultraperiferia y la doble insularidad a quienes tengan unas rentas inferiores a 42.000 euros, si la declaración es individual, o de 57.200 euros si se realiza de forma conjunta y en las que se incluyen deducciones para gastos de estudio, por nacimiento de hijos, por hijos con discapacidad, para el apoyo de trabajadores del hogar y cuidadores, por extracoste en la cesta de la compra y para gastos de salud mental, entre otras.

En cuanto al IGIC plantean la ampliación del régimen especial del pequeño y mediano empresario y profesional, la rebaja del tipo general del 7% al 5% durante 2023 y del 2,75%, el tipo reducido; la aplicación del tipo 0 para la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente; el tipo 0 para el transporte de viajeros y mercancías de servicio público por vía terrestre; eximir a las empresas del sector primario, que tienen tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno; tipo 0 a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas; la aplicación del principio de caja, la aplicación del tipo 0 a las entregas de energía eléctrica y modificar la tributación de los combustibles, especialmente en El Hierro, La Gomera y La Palma.

Ha advertido de la "lentitud" en la ejecución de los fondos europeos y ha mostrado su preocupación por que muchos proyectos dependen de esos fondos y puede quedar en riesgo cuando acaben los recursos.

Barragán ha solicitado un plan plurianual de financiación para las dos universidades públicas, mejorar la ejecución del plan de vivienda para asegurar la construcción de 4.000 y una planificación más concreta para la reconstrucción de La Palma. "Queremos una respuesta más tangible", ha comentado.