Barrera (DIGI) apela a un trabajo "coordinado" con la administración para "proyectar" mejor la conectividad del futuro

La Head de Regulación, RR.II y Comunicación Externa de Digi, Mónica Barrera, durante el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro' - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Head de Regulación, RR.II y Comunicación Externa de Digi, Mónica Barrera, ha destacado este martes la importancia de la "coordinación" público-privada para "proyectar" una mejor conectividad para el futuro, cuestión fundamental para el "desarrollo económico de las islas", a la hora de dimensionar las grandes obras estratégicas.

Así lo ha advertido durante el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', que acoge el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, una cita en donde ha invitado a la "conciencia" social de reconocer que "una mejor conectividad" nos ayuda a ingresar en una "sociedad digitalizada, más amplia, que favorece los sectores económicos y que ayuda a construir un mejor futuro desde las acciones del presente".

"Digi es una compañía que, en este momento, es líder en acceso de banda ancha residencia. Ya ocupamos el cuarto puesto a nivel nacional en número de clientes, es decir, el 12% del mercado. Y en Canarias no nos vamos quedando atrás. El territorio canario es parte fundamental de lo que es la España de hoy. De hecho, en Canarias nosotros llegamos al 50% de la población", ha avanzado la representante de la compañía durante su intervención.

Ha advertido, además, cómo aún, en pleno siglo XXI, no se es "del todo consciente" de la importancia que conllevan las infraestructuras digitales, precisamente porque "no las vemos" y se dan "casi por supuestas".

Asimismo, ha continuado, "cuando nos faltan esas infraestructuras, es cuando se percibe esa necesidad y se es consciente de cuán importante son que las infraestructuras de conectividad sean cada vez más potentes", ya que el desarrollo económico de las diferentes industrias van precisando "grandes necesidades de conectividad".

Mónica Barrera ha insistido, además, en la necesidad de apostar por un trabajo coordinado con las administraciones a la hora de "dimensionar" las grandes obras públicas y abordar los recursos y operadores de telecomunicaciones que se precisen de forma correcta.

"Proyectar hacia el futuro en dónde y sobre qué se van a soportar esas nuevas infraestructuras también ayuda mucho a facilitar luego la incorporación de nuevas tecnologías, y a que sea menos disruptivo con lo que ya está construido", ha reflexionado la Head de Regulación, RR.II y Comunicación Externa de Digi.

SOBRE DIGI

"En Digi estamos convencidos de que podemos generar mucho valor para Canarias", ha insistido Barrera, que ha defendido el "valor" generado por la compañía, que "apuesta firmemente por la inversión" allí donde está.

Digi --ha proseguido-- tiene la apuesta "decidida" de acometer todas las actividades de la cadena de valor con empleo propio. "Allí donde quiera que estemos, creamos empleo", ha aseverado Barrera, que ha puntualizado que solo en Canarias la compañía cuenta con alrededor de 420 empleados, una cifra que crecerá con el tiempo.

La Head de Regulación, RR.II y Comunicación Externa de Digi ha avanzado, además, que otro de los "pilares estratégicos" de Digi pasa por la búsqueda de la eficiencia para poder trasladar "los mejores precios y la mejor oferta competitiva" a sus clientes, tanto en términos de calidad como en términos de precios en las islas.

"Digi es una empresa que apuesta por el crecimiento orgánico, progresivo, y basado en las inversiones en infraestructura", ha deslizado Barrera, que ha defendido, además, la estrategia de "crecimiento sostenible en el tiempo" en la que se asienta la compañía a través de una línea de trabajo basada en la "integración vertical".

"Tenemos el objetivo de llegar, en 2030, a los 21 millones de hogares conectados a la red Fibra SMART", ha señalado Barreras sobre uno de los tipos de redes de fibra que ofrece DIGI, que también trabaja en la implantación de su propia red de móvil, con la previsión de que llegue a las 10.000 antenas en 2033.

"Vamos creciendo progresivamente, en uno u otro sentido, para lograr ofrecer a nuestros clientes unas ofertas que permitan mejorar la calidad de vida. El bienestar de los ciudadanos también se ve en la medida en que estos puedan elegir lo que quieren y, a su vez, ello les proporcione una mejor conectividad", ha concluido.