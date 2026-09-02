Un bebé nace en Guía de Isora (Tenerife) con teleasistencia de una enfermera del SUC

Coordinadores sanitarios del SUC - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un bebé ha nacido en una vivienda ubicada en el municipio de Guía de Isora con ayuda de teleasistencia de una enfermera del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias detalla en una nota que la mujer estaba embarazada de 34 semanas y se puso de parto en horas de la madrugada.

En ese momento, la enfermera coordinadora del SUC, que atendió la llamada, se encontraba en trabajo de parto.

La paciente presentaba fuertes dolores y al tratarse de su segundo embarazo, la probabilidad de que el nacimiento fuera inminente era muy alta por lo que la enfermera del SUC le transmitió tranquilidad y seguridad desde el primer momento.

Así, durante la fase expulsiva la guió y le indicó cómo comprobar que no hubiera vueltas de cordón en el cuello del bebé.

Tras el nacimiento, la enfermera le indicó que cogiera al recién nacido suavemente y lo colocara piel con piel junto a su pecho, le explicó cómo limpiarle la vía aérea y cómo arroparlo para evitar la pérdida de calor.

Asimismo, le pidió que lo estimulara hasta que se oyó el llanto del bebé, lo que indicaba que se encontraba en buen estado y así lo corroboró el equipo médico de la ambulancia medicalizada que llegó al domicilio a continuación.

La dotación de la ambulancia del SUC formada por médico, enfermero y técnico se encargó de asistir a la madre y al recién nacido y preparar su traslado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresaron en buen estado general.