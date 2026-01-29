Bendodo (PP) afea a Sánchez que "huye" del Senado y exige a Puente que dimita: "Está atrapado en la mentira"

Archivo - Elías Bendodo, vicesecretario del PP - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afeado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "huye" del Senado para no dar explicaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz, pese a que estaba citado junto al ministro de Transportes, Óscar Puente.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una reunión con alcaldes canarios ha comentado que Puente debe "dar explicaciones" porque las víctimas "tienen el derecho a saber por qué ha sucedido esta negligencia, no accidente, que ha costado la vida a 45 personas", y a partir de ahí, "presentar la dimisión" cuando acabe su intervención.

"Está atrapado en la mentira", ha comentado, subrayando que "como no tiene argumentos, opta por el ataque", tanto a los medios de comunicación como a la comisión de investigación de Adif "con tal de salvarse él".

Bendodo ha insistido en que "en cualquier país" europeo "y en una situación similar", el ministro del Transporte "ya hubiera dimitido" o si no, "lo hubieran cesado", ya que aunque el ministro ha dado "muchas ruedas de prensa", han sido "para no decir nada".

Además ha cargado contra Sánchez por declararse "insumiso" ante la "obligación de dar la cara" en el Senado y "someterse al control de todos los partidos" para ver si el asunto "se enfría", y se verá en el futuro si esta ausencia tiene "consecuencias jurídicas".

"Si someterse al control de la oposición es un fastidio y es un estorbo, como lo considera Sánchez, acaba considerando también que la democracia es una molestia y un estorbo, y esto es precisamente lo que está ocurriendo en nuestro país, y eso es muy grave", ha apuntado.