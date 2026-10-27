Binter apostará por la OSP de las 'islas verdes' porque conectar a los canarios es su "razón de ser"

Santiago Guerra, coordinador general de Binter (c), en la jornada de Europa Press 'Canarias Hacia el Futuro' - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Binter Canarias, Santiago Guerra, ha avanzado este martes que la aerolínea va a apostar por la Obligación de Servicio Público (OSP) anunciada por el Gobierno central para conectar La Palma, La Gomera y El Hierro.

En una intervención en una mesa-coloquio en la jornada 'Canarias Hacia el Futuro' organizada por Europa Press ha dicho que esta iniciativa se adapta a la "razón de ser" de la compañía que es "conectar" a los canarios.

"Cuando salga ese concurso, evidentemente apostaremos por ello", ha comentado, pues se trata de mantener la "vocación de servicio público" en favor de los canarios, también con la conexión con la Península, con unas rutas nacionales que han sido "un acierto".

"Nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo es la conectividad interinsular, romper esa insularidad, que creo que eso es fundamental, y conectar las islas entre sí, con una frecuencia y con unas tarifas determinadas también", ha indicado.