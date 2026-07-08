Cristina Ramos y Braulio - MADE IN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Braulio y Cristina Ramos unen sus voces para lanzar 'Una amable aventura', que estrenará videoclip este jueves, 9 de julio, si bien la colaboración de dos de las voces más reconocidas e internacionales del archipiélago ya puede escucharse en las principales plataformas digitales.

La canción está compuesta por Braulio y, con ella muestra una "inagotable creatividad y un firme compromiso" con la música, ya que 'Una amable aventura' representa el encuentro artístico de dos generaciones unidas "por el talento, la admiración mutua y una larga historia compartida sobre los escenarios", según ha informado Made in Canarias en nota de prensa.

Esta es la primera vez que ambos artistas graban y publican una canción juntos, sin embargo su relación profesional comenzó hace casi 20 años cuando Cristina Ramos acompañó a Braulio en numerosos conciertos como corista. Ahora, ese vínculo artístico, culmina con una colaboración en estudio.

La producción musical del single ha estado a cargo del productor Eddie Montilla, quien ha desarrollado este trabajo desde Miami (Estados Unidos).

El trabajo en el que se unen los dos artistas, 'Una amable aventura', es una balada al más puro estilo del autor, que además supone el reencuentro de dos artistas que "han llevado el nombre de Canarias por el mundo, convirtiéndose en embajadores del talento canario en el panorama internacional".

La canción 'Una amable aventura' ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y el resto de plataformas digitales.

Braulio es una de las grandes figuras de la música en español. Con una trayectoria de varias décadas y un repertorio que ha marcado a generaciones, formando sus canciones parte de la historia de la música romántica y consolidándolo como uno de los artistas canarios más universales.

Por su parte, Cristina Ramos es una de las voces españolas con mayor proyección internacional. Ganadora de destacados concursos televisivos y reconocida por su versatilidad vocal, ha actuado en escenarios por el mundo llevando el nombre de Canarias.