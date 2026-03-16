Buscan al autor de una agresión con arma blanca en Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria

Herido por arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria busca al autor de una agresión con arma blanca a un hombre, de unos 70 años, en una calle del barrio de Schamann.

Los hechos se produjeron este domingo, 15 de marzo, sobre las 23.30 horas, en la calle D. Pedro Infinito, donde agentes de la Policía Local fueron comisionados por CEMELPA porque había una persona inconsciente en dicha vía, según ha informado el cuerpo policial.

Sin embargo, al llegar al lugar los agentes se encontraron a un hombre, en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca, por lo que le brindaron los primeros auxilios y activaron los servicios sanitarios, al tiempo que acordonaron la zona.

Ante la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia a un centro hospitalario, escoltado por patrullas policiales.

Ahora los agentes investigan quién hirió al hombre, así como los motivos que se esconden detrás de lo ocurrido, apuntando que la primera hipótesis en la que se trabaja "es la del robo aunque no se descartan otras posibilidades".