Buscan a Viorica M., una mujer de 78 años con Alzheimer desaparecida en la jornada de este viernes

Buscan a Viorica M., una mujer de 78 años con Alzheimer que desapareció en la jornada de este viernes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado este viernes un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Viorica M., una mujer de 78 años que ha desaparecido este viernes en Santa Cruz de Tenerife.

Según la descripción facilitada, mide 1,75 m, presenta una complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. La última vez que fue vista portaba una bolsa negra con ropa.

Precisa la Asociación que se trata de una persona vulnerable, ya que padece Alzheimer. Así, piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.