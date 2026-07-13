El Cabildo abre el procedimiento negociado para garantizar la reforma del Estadio de Gran Canaria cara al Mundial

Archivo - El Cabildo licita la reforma del Estadio Gran Canaria por 174,7 millones para adaptarlo al Mundial de Fútol 2023 - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, encabezaron este lunes la reunión técnica para afrontar la situación generada tras quedar desierto el concurso para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria y concluyeron que se acudirá al procedimiento negociado con empresas solventes.

Igualmente, el Cabildo se pondrá en contacto con el estudio de arquitectura L35, ganador del concurso internacional para la remodelación del Estadio de Gran Canaria con su propuesta de vanguardia 'La Nube', para estudiar alternativas técnicas que rebajen la dificultad del proyecto manteniendo su carácter innovador y sigan permitiendo hacer del recinto una referencia en el contexto nacional y europeo.

En tercer lugar, el Gobierno de la isla mantiene en este escenario la puerta abierta a una nueva licitación.

En este contexto, el presidente insular, Antonio Morales, subrayó que "el Cabildo se ha marcado el doble objetivo de impulsar la finalización de un espacio de vanguardia al servicio de las futuras generaciones y, al mismo tiempo, generar un espacio atractivo para la celebración del Mundial de 2030".

"Y así ha sido", enfatizó, subrayando que han iniciado el proceso encaminado a estos "dos logros históricos".

No obstante, reconoció que en el proceso de adjudicación de la reforma y ampliación del Estadio ha surgido una dificultad que se está "afrontando con firmeza" con el objetivo claro de tener un nuevo estadio para la isla y que sea sede del Mundial 2030.

Morales recordó que en julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial y en diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030.

"Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación", subrayó.

Por su parte, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, señaló que "el Cabildo sigue firmemente comprometido con crear esta gran instalación tractora de la economía" y agregó que "esto es simplemente una pausa en este procedimiento".

"En estos momentos estamos analizando todas las acciones que nos permite la Ley de Contratos del Sector Públicos, y siempre con esa visión de seguir siendo sede del Mundial, donde el Cabildo ha demostrado que es un socio serio y fiable", finalizó.