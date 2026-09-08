Cabildo, Ayuntamiento de Tacoronte y vecinos de El Pris pactan las obras de emergencia tras el paso de 'Therese'

Reunión en el Ayuntamiento de Tacoronte para desbloquear las obras de emergencia en El Pris - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Tacoronte y los representantes vecinales de El Pris han alcanzado un acuerdo para consensuar la solución técnica de las obras de emergencia previstas en este núcleo costero tras los daños ocasionados por la borrasca 'Therese'.

El acuerdo se produjo durante una reunión celebrada este martes en el Ayuntamiento de Tacoronte en la que participaron el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga; la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo; representantes de la Asociación Vecinal El Sargo y personal técnico tanto del Cabildo como de la corporación local.

El encuentro permitió acercar posiciones y acordar una propuesta que mantiene el objetivo fundamental de la actuación --mejorar la protección de El Pris frente a las avenidas de agua-- al tiempo que introduce modificaciones en el proyecto inicial para atender las principales cuestiones planteadas por los vecinos, recoge una nota del Cabildo.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que se ha llegado a un acuerdo entre el Cabildo, el Ayuntamiento y los vecinos para consensuar una propuesta técnica que satisfaga a las distintas partes y, sobre todo, que "permita garantizar que en el futuro El Pris esté mejor protegido frente a las avenidas de agua".

Entre los principales cambios acordados figura el redimensionamiento de algunas de las conducciones previstas inicialmente, una modificación que permitirá reducir considerablemente la afección sobre la calle principal de El Pris.

Arteaga destacó que la conducción que se ha consensuado es "bastante menor" que la contemplada inicialmente, lo que permitirá evitar el cierre de la calle principal y que El Pris quede incomunicado durante las obras.

En este sentido, los trabajos podrán requerir cortes puntuales y de muy corta duración, regulados mediante señalización y personal de obra, pero la solución consensuada pretende garantizar el acceso al núcleo durante la ejecución de la actuación.

El consejero señaló que el trabajo conjunto que se ha realizado va a permitir mejorar la solución final y valoró el resultado de la reunión y la conformidad expresada por los representantes vecinales.

La propuesta mantiene, no obstante, las actuaciones previstas en la zona litoral, consideradas necesarias para garantizar la capacidad de evacuación de las aguas.

NEGOCIACIONES SOBRE PARCELAS PRIVADAS

Paralelamente, existen determinadas intervenciones relacionadas con parcelas de titularidad privada sobre las que el Ayuntamiento de Tacoronte continuará trabajando.

Por su parte, la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, destacó que "este acuerdo es fruto del diálogo y del trabajo técnico desarrollado entre el Ayuntamiento, el Cabildo y los representantes vecinales".

Desde el principio, dijo, "hemos defendido que una actuación de esta importancia debía garantizar la seguridad de El Pris y, al mismo tiempo, buscar una solución que redujera al máximo las afecciones para quienes viven en el núcleo".

Durante la reunión también se acordó mantener el trabajo conjunto durante los próximos días para resolver algunos aspectos técnicos que todavía quedan por concretar.

En este proceso participarán los representantes vecinales y los técnicos del Ayuntamiento y del Cabildo.

La actuación tiene carácter de emergencia y responde a la necesidad de mejorar la capacidad de evacuación de las aguas pluviales después de los problemas