El Cabildo, decepcionado con la licitación desierta en Tenerife Sur, insta a Aena a revisar las condiciones

Reunión del Cabildo de Teneirfe con agentes económicos para abordar la mejora de los aeropuertos de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este martes su "decepción" por la declaración de desierta de la licitación para la remodelación del Aeropuerto Tenerife Sur y ha reclamado a Aena que analice las causas y revise las condiciones del concurso para poder volver a licitar las obras con la máxima rapidez.

Al respecto, ha hablado con el vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, a quién ha trasladado que "este revés no debe suponer un retraso en los tiempos previstos de ejecución de las obras".

En ese sentido, Dávila le ha solicitado el compromiso de que este inconveniente en el procedimiento y adecuar sus condiciones a las necesidades actuales, teniendo en cuenta factores como la evolución de los mercados.

"Precisamente porque las condiciones que se pedían en esa licitación iban fundamentalmente a precio, en un sistema de subasta que entendemos que no es el más adecuado", señaló Dávila.

La presidenta recordó que se trata de una obra de extraordinaria complejidad, con una duración prevista de ocho años y una inversión superior a los 500 millones de euros, por lo que considera que las condiciones de la licitación deben tener en cuenta especialmente las dificultades que implica mantener la operatividad del aeropuerto durante todo el desarrollo de las obras.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que los aeropuertos son "infraestructuras críticas" y deben estar en las mejores condiciones de funcionamiento desde el punto de vista operativo, de seguridad, y de confort para los usuarios, "además de que guarden un diseño adaptado a las tendencias del momento, máxime cuando se trata de aeropuertos de gran tráfico de pasajeros, de los más estables en demanda de la red de Aena".

Afonso añade que "después de muchos años de reivindicación, no deja de resultar un tanto frustrante el que quede desierta la licitación de las obras de la terminal de Tenerife Sur".

Esta situación sugiere, señala, "la conveniencia de que se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, la revisión de aquellos aspectos de los pliegos susceptibles de hacer más atractiva la licitación, dado que estamos ante una actuación irrenunciable e inaplazable para la isla de Tenerife".

Por otra parte, añadió el vicepresidente, "y siendo una situación que viene repitiéndose ya en demasiadas licitaciones, entiendo que se requiere de la determinación política necesaria para una adaptación inmediata del marco jurídico de la contratación pública a las circunstancias de un mercado en el que, por ausencia de mano de obra suficiente y acumulación de otros sobre costes, no se está generando concurrencia en las licitaciones de obra pública por el excesivo riesgo empresarial".

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Rosa Dávila abundó en que es una "infraestructura estratégica para los tinerfeños, para Tenerife y para Canarias", y recordó que por Tenerife Sur entra "una parte muy importante del turismo".

En este sentido, destacó que la terminal lleva años soportando una enorme presión y necesita mejorar su capacidad y sus servicios, además de garantizar su adecuada integración con la futura estación del Tren del Sur.

Para la presidenta, el hecho de que ninguna empresa haya concurrido a la licitación debe llevar a Aena a revisar las bases del procedimiento.

Así, hizo referencia también al contexto actual, marcado por importantes tensiones geopolíticas y por la evolución de los precios de las materias primas y del combustible, factores que, a su juicio, deben ser tenidos en cuenta al definir las condiciones de una actuación de esta magnitud y complejidad.

"Lo que le pedimos a Aena es que revise las condiciones de la licitación y que adecúe las bases a las exigencias de una obra de estas características, de manera que puedan generarse unas condiciones aceptables para que las empresas puedan concurrir al nuevo procedimiento", explicó.

En este sentido, el Cabildo confía que Aena analice lo que ha ocurrido, revise las bases y establezca un calendario claro para desbloquear la actuación y volver a sacarla a concurso.