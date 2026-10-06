El Cabildo denuncia la suspensión provisional del contrato del Circuito del Motor afectado por el fallo del Supremo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles que suspenderá de forma parcial y provisional el contrato relativo al proyecto de explanaciones e instalaciones desmontables del Circuito del Motor tras no admitir a trámite el Tribunal Supremo el recurso de casación de la corporación.

En este momento la corporación está en fase de análisis de la providencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre y hecha pública este martes por la organización ecologista ATAN, que da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo afirma en un breve comunicado que está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los otros tres procedimientos judiciales que aún se encuentran pendientes de resolución.