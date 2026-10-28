El Cabildo destina 1,2 millones a la recuperación del retamar de cumbre y los bosques de cedro canario del Teide - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha propuesto destinar 1.201.180,18 euros a un programa de recuperación y conservación del retamar de cumbre y los bosques de cedro canario (Juniperus cedrus) del Parque Nacional del Teide, con actuaciones previstas entre 2026 y noviembre de 2028.

La iniciativa, cuyo desarrollo se propone encargar a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN), contempla nueve actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas de alta montaña, favorecer la regeneración de la vegetación autóctona y disponer de información científica actualizada que permita evaluar los resultados de las intervenciones, según ha informado el Cabildo en una nota.

Entre las principales medidas destaca la plantación de 10.000 ejemplares de cedro canario durante 2027 y 2028, con el objetivo de reforzar las poblaciones existentes y favorecer la recuperación de esta especie característica de la alta montaña de Tenerife.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que la conservación del Parque Nacional del Teide requiere una intervención continuada sobre sus ecosistemas, especialmente sobre aquellas especies que necesitan medidas específicas de recuperación.

Asimismo, ha continuado, este programa permitirá actuar sobre el terreno, producir nuevos ejemplares de flora autóctona y realizar un seguimiento de su evolución.

Pérez ha señalado que la recuperación de la vegetación de alta montaña es también una medida "necesaria" para mejorar la capacidad de adaptación de estos ecosistemas frente al cambio climático. "Las actuaciones previstas combinan la restauración de los hábitats con el conocimiento científico y el seguimiento de las especies", ha dicho.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha destacado uno de los aspectos principales de este programa es que abarca todo el proceso de recuperación de las especies, desde la recogida de semillas en el medio natural hasta su producción en vivero, posterior plantación y seguimiento.

Millán ha añadido que, en el caso del cedro canario, se trabajará tanto en la recuperación de sus poblaciones como en la elaboración de un censo georreferenciado que permitirá conocer dónde se encuentran los ejemplares, cuál es su estado de conservación y qué zonas presentan mejores condiciones para futuras plantaciones.

RECUPERACIÓN CEDROS CANARIOS

Una de las principales líneas de actuación del programa se centrará en la recuperación de los bosques de cedro canario, una especie de especial interés para la conservación de los ecosistemas de alta montaña del Parque Nacional.

El proyecto contempla la plantación de 10.000 ejemplares juveniles durante las anualidades 2027 y 2028, utilizando inicialmente plantas disponibles en vivero y priorizando aquellos espacios donde las anteriores actuaciones de restauración hayan registrado mejores resultados.

Las plantaciones se programarán atendiendo a las condiciones climáticas y de humedad del terreno, con el propósito de favorecer el establecimiento de los ejemplares y aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Además, durante 2028 se desarrollarán campañas específicas de recolección de frutos y semillas de cedro canario, tanto directamente de ejemplares adultos como a partir de semillas dispersadas de forma natural por aves, entre ellas el mirlo capiblanco.

El material recolectado será tratado y conservado para su posterior reproducción en vivero, donde se prevé obtener un mínimo de otros 10.000 ejemplares viables, destinados a nuevas actuaciones de restauración y a disponer de una reserva vegetal para futuras reposiciones.

EL PROGRAMA EN DETALLE

El programa también incorpora un censo exhaustivo de las poblaciones naturales y restauradas de cedro canario, que se desarrollará progresivamente entre 2026 y 2028.

Durante la primera anualidad se contempla el seguimiento de las plantaciones realizadas en 2024 y 2025, mientras que en 2027 y 2028 se estudiarán las poblaciones naturales y las restauraciones ejecutadas con anterioridad a 2024.

Este trabajo permitirá identificar los ejemplares existentes, conocer sus condiciones fitosanitarias, determinar sus tasas de supervivencia y analizar los factores que pueden afectar a su desarrollo.

PRODUCCIÓN FLORA AUTÓCTONA

Otra de las líneas principales del programa estará dedicada a la mejora y recuperación del retamar de cumbre, una de las formaciones vegetales características del Parque Nacional del Teide.

Para ello, se realizarán campañas sistemáticas de recogida de semillas de especies autóctonas, prestando especial atención a los endemismos y a aquellas plantas que desempeñan un papel relevante en el funcionamiento de los ecosistemas de alta montaña.

La recolección se adaptará a la distribución y abundancia de cada especie, procurando preservar la diversidad genética y mantener identificada la procedencia de todo el material vegetal.

Las semillas obtenidas serán incorporadas al Banco de Germoplasma del Parque Nacional del Teide, donde se conservarán en condiciones adecuadas para su utilización en las diferentes campañas de restauración ecológica.

Posteriormente, se desarrollarán trabajos de producción vegetal en vivero que incluirán la germinación, el cultivo, el trasplante y la aclimatación de los ejemplares antes de su utilización en el medio natural.

Parte de estas plantas se destinará a los programas de recuperación de hábitats del Parque Nacional, mientras que otra parte permitirá enriquecer las colecciones del Jardín Botánico Wolfredo Wildpret, que desempeña funciones de conservación, investigación y divulgación de la flora de alta montaña.

SEGUIMIENTO DIGITAL

El programa incorpora también el desarrollo de una aplicación móvil basada en ArcGIS Field Maps, destinada a facilitar el trabajo de seguimiento y conservación de la vegetación del Parque Nacional.

Esta herramienta permitirá consultar sobre el terreno información georreferenciada sobre la distribución de las especies, los programas de restauración y la evolución de los ejemplares plantados.

La aplicación contará con funcionalidades para el seguimiento de los ciclos biológicos de las plantas, como la floración y la producción de semillas, información que resulta especialmente útil para organizar las campañas de recolección y estudiar los efectos del cambio climático.

Asimismo, integrará los datos del inventario florístico del Parque Nacional y del seguimiento de las poblaciones de cedro canario, facilitando la evaluación de la eficacia de las actuaciones de conservación.