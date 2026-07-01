El Cabildo garantiza la ayuda a Adepac cuando la entidad culmine un procedimiento de justificación vigente

Archivo - El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha señalado este miércoles que la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (Adepac), que gestiona el refugio insular de animales en El Ravelo, recibirá la ayuda específica de la institución insular en cuanto se finalice el procedimiento administrativo vigente por el que la entidad debe justificar una subvención anterior de la que también resultó beneficiaria.

Así lo ha especificado el vicepresidente insular, Lope Afonso, que ha advertido que la ayuda "está solicitada y concedida" a Adepac, después de haber sido aprobada en pleno del Cabildo con el respaldo de todos los grupos políticos. Sin embargo, para efectuar la transferencia económica, ha puntualizado, se está pendiente de la finalización del procedimiento administrativo de justificación de una subvención anterior.

"Primero, hay que completar ese procedimiento administrativo, y en tanto y cuanto se produce, no se puede liberar la nueva aportación. Es una cuestión eminentemente administativa. En junio se le hizo requerimientos de subsanación a la entidad porque no se había aportado toda la documentación o alguna no estaba correcta. La documentación entregada se analiza y ya se corrobora por el servicio", ha añadido Afonso.

De este modo, Afonso ha advertido que si la documentación finalmente entregada "cumple con los términos" establecidos el Cabildo estaría en disposición de efectuar la transferencia a la entidad "en pocos días".

MÁS DE 300 ANIMALES

El Partido Animalista PACMA ha instado este miércoles al Cabildo de Tenerife a "desbloquear" de forma inmediata la ayuda de urgencia de 240.000 euros a Adepac, reclamando "una mayor implicación económica y operativa" de las administraciones en la protección animal y advirtiendo de que el actual modelo resulta "insostenible si continúa dependiendo del esfuerzo de entidades que sobreviven con recursos privados y caridad".

La portavoz nacional, Yolanda Morales, ha considerado "inaceptable" que quien sostiene buena parte del sistema de protección animal en la isla siga "en situación de colapso financiero mientras la administración hace cortina de humo con unos fondos que fueron anunciados como urgentes".

De este modo, la formación ha querido reconocer expresamente la labor de ADEPAC y de su equipo de voluntariado, subrayando que el rescate de los más de veinte perros el pasado viernes 26 de junio en el norte de la isla demuestra, una vez más, que "la defensa de los animales en Canarias sigue descansando, en gran medida, sobre el compromiso de organizaciones que trabajan pese a la falta de respaldo institucional".