El Cabildo de La Gomera atiende más de 100 incidencias por el paso de 'Therese', principalmente desprendimientos

Borrasca 'Therese' a su paso por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera, a través de su Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), gestionó más de un centenar de incidencias tras la activación del Plan Insular de Emergencias de Protección Civil (PEIN) con motivo del paso de la borrasca 'Therese' por la isla.

Los servicios de emergencia han dado respuesta a un total de 111 incidentes en toda la geografía insular.

La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en la seguridad vial, con 72 intervenciones por desprendimientos y 16 por presencia de objetos en la vía, además de atender diversas anomalías en servicios básicos de electricidad, telecomunicaciones y agua.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quiso destacar la eficacia del operativo desplegado, "que ha logrado actuar con celeridad ante un episodio meteorológico complejo ya que la prioridad absoluta sigue siendo la seguridad de los gomeros y gomeras, especialmente ante situaciones de riesgo en cauces de barrancos y vías principales".

Asimismo, Curbelo insistió en recordar que la situación operativa actual sigue exigiendo prudencia en los desplazamientos, y recomendó permanecer atentos a las actualizaciones de los canales oficiales de información.

De esta forma, Curbelo quiso referirse a una de las mayores incidencias registradas, el colapso de la carretera en el acceso al barrio de Erque y Erquito, que ha dejado aisladas a una quincena de personas.

"Desde el Cabildo hemos puesto a disposición todos los medios personales y técnicos disponibles para cooperar con el Ayuntamiento de Vallehermoso en la gestión de esta situación y la atención a los vecinos y vecinas afectados, especialmente a los más vulnerables", añadió.

Así, anunció que la institución insular y el Ayuntamiento de Vallehermoso ya han firmado un convenio, con una inversión de dos millones de euros, para acometer los trabajos necesarios para la mejora y adecuación del acceso a los dos caseríos y la estabilización del talud.

Por su parte, el consejero insular de Emergencias, Héctor Cabrera, subrayó la importancia de mantener la cautela pese al cambio de condiciones, puesto que aunque se ha pasado de una alerta generalizada a una prealerta, el Cecopin mantiene el seguimiento constante.

"Hemos intervenido en casos de personas y objetos en cauces de barrancos para evitar riesgos mayores, y pedimos a la población que respete las indicaciones y señalizaciones", apuntó.

El consejero insular de Carreteras, Aníbal González, informó sobre los puntos más críticos de la red viaria insular.

"Estamos centrando los esfuerzos técnicos en los desprendimientos de gran envergadura, como los localizados en la GM-2 (PK 15) y en el acceso a la Playa de Vallehermoso a través de la GM-1, y en otros que vayan surgiendo con el paso de las horas ante las cantidades acumuladas de lluvia caída", dijo.

EL PLAN DE EMERGENCIAS SIGUE ACTIVO

El Cabildo de La Gomera mantiene activo el Plan de Emergencias Insular (PEIN), lo que supone la aplicación de restricciones en el territorio insular, así como ciertas recomendaciones.

Igualmente continúa cerrada la carretera de El Rejo CV-14, que une la GM-1 con la GM-2, además de las instalaciones del Jardín Botánico en Vallehermoso.

Del mismo modo, se ha procedido al cierre de la red insular de senderos, pistas forestales, y zonas recreativas, además de los pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay.

Además se ha indicado a los ayuntamientos la conveniencia de suspender todos los actos al aire libre y eventos públicos durante la vigencia de la situación de alerta.

Desde la institución insular se hace un llamamiento a cumplir la restricciones fijadas en la declaración del PEIN.

Además, están activados todos los medios técnicos y humanos dependientes del Cabildo, además de los efectivos de voluntarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera, ante la alerta por lluvias y la prealerta por inundaciones pluviales, recomienda revisar el estado de las azoteas y desagües, así como tratar de no acceder a terrenos cultivados.

Asimismo, se recuerda que hay que evitar cruzar por puentes a los que el agua rebase, así como entrar en zonas inundables (garajes, sótanos) y aparcar el vehículo en zona de derrumbes o cauces.

El Cabildo detalla en una nota que continúan vigentes las alertas por desprendimientos, inundaciones pluviales, y lluvias y se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 112, o el Cecopin, a través del 922 14 15 01.