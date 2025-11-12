El Cabildo de Gran Canaria cerrará varias carreteras en la cumbre de forma preventiva por el paso de 'Claudia'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda se ha sumado al operativo desplegado por el Cabildo de Gran Canaria con casi un centenar de operarios para hacer frente a las posibles incidencias originadas por la borrasca 'Claudia', y que conllevará también el cierre preventivo de varias vías en la cumbre a partir de la noche de este miércoles, 12 de noviembre.

Así los operarios se movilizarán a partir de las 22.00 horas de este miércoles y hasta el jueves, 13 de noviembre, para estar pendientes de cualquier incidencia que puedan ocasionar las fuertes lluvias y vientos que se esperan a causa de este fenómeno meteorológico adverso (FMA), según ha informado la consejería insular en nota de prensa.

Asimismo, en caso que sea necesario, están en alerta también las diferentes empresas vinculadas a los retenes citados por si hiciera falta maquinaria pesada o especializada.

Las cuadrillas de empleados en la conservación de carreteras están movilizadas desde la mañana de este miércoles de manera preventiva realizando labores de despeje arbustos y ramas de árboles pegados a las carreteras de la red insular.

Esto ha permitido que durante toda la mañana se trabajara en la poda y control de ramas en el entorno de la Carretera del Centro (GC-15), Carretera de Teror (GC-21) y Carretera de Valsequillo (GC-41). También en las zonas de cumbre ya se han notado los efectos del viento con caída de algunas ramas en varias vías de esta zona y que fueron retiradas por los operarios de carreteras.

En cuanto al corte de las carreteras de la cumbre con carácter preventivo ante la alerta naranja de la AEMET por vientos y lluvias en Gran Canaria, afectan a la vía entre Tejeda y Artenara (GC-210) hasta Acusa; la de la presa de Las Niñas (GC-605) hasta Ayacata; y el tramo de la Carretera de La Aldea (GC-200) que bordea el risco de Faneque, aunque en este caso apenas tendrá incidencia al utilizarse de forma mayoritaria los nuevos túneles Ingeniero José Luis Martínez Cocero-Faneque.

También en la GC-200, la Carretera de La Aldea, y a partir de la 19.00 de este miércoles, se van a cortar los accesos a Andén Verde y a la Montaña de Tirma, vías que habitualmente sólo son usadas por turistas.

Los retenes de Carreteras, señalan, van a estar especialmente atentos a las incidencias que se puedan originar en vías como el enlace de Las Puntillas, junto a la GC-1, en Ingenio, o el de Salinetas, en Telde.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda recomienda a la población utilizar el vehículo privado con precaución mientras duren las alertas y seguir todas las indicaciones de los operarios del Cabildo de Gran Canaria, así como del resto de autoridades de seguridad o servicios de emergencia.

También se recomienda planificar los desplazamientos antes de coger el coche y consultar el estado de las vías de la red insular de carreteras a través de las redes sociales de esta consejería: @CarreterasCabGC, en X, y Carreteras de Gran Canaria en Facebook.