El Cabildo de Gran Canaria concede 200.000 euros a Mancomunidad del Norte para un proyecto de recuperación paisajística

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria publicó el 7 de enero la resolución por la que concede a la Mancomunidad del Norte una subvención de 200.000 euros para la realización de un proyecto piloto que pretende actuar en la recuperación paisajística de al menos nueve hectáreas de los municipios de Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás.

De esta manera, el objetivo es regenerar y embellecer el paisaje agrícola de las zonas rurales del norte a través de la contratación de una cuadrilla de once peones, más un capataz y un ingeniero técnico agrícola para la ejecución del proyecto.

En un comunicado, la Mancomunidad ha indicado que la selección del personal se hará en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y los servicios de los municipios que participan en este proyecto, siendo obligatorio que el 54,55% de los candidatos seleccionados pertenezcan a un colectivo en riesgo de exclusión social.

Además, la entidad ha apuntado que la degradación paisajística de las zonas rurales, con invernaderos abandonados, acumulación de residuos, etc, es un problema medioambiental y socioeconómico relevante en la comarca, especialmente en una isla donde el turismo es una pieza fundamental de la economía.

Con todo, el plazo de ejecución del proyecto es de trece meses, comenzando con la selección de los terrenos a actuar a través de la publicación de una subvención por parte de la Mancomunidad a la que deberán presentarse los propietarios de las zonas de actuación incluidas en el proyecto, en los municipios de Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás.