El Cabildo de Gran Canaria da por controlado el incendio en la zona alta de Telde

Incendio en la zona alta del municipio de Telde - AYUNTAMIENTO DE TELDE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado a las 08.55 de este viernes el incendio declarado en la tarde de este jueves entre Las Breñas y Cazadores, en la zona alta del término municipal de Telde, tras la intervención durante toda la noche y a lo largo de la mañana de un amplio dispositivo integrado por alrededor de cincuenta operarios que se centraron en los puntos calientes del área perimetrada.

En estos momentos se mantiene el trabajo de refresco en el lugar por parte de unidades del Cabildo de Gran Canaria, ya sin puntos calientes ni llamas a la vista, para alcanzar el punto de extinción o de humo cero.

El incendio ha afectado a una superficie estimada entre las ocho y las diez hectáreas en amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras, detalla la corporación en una nota.

Igualmente, ha quedado abierta al tráfico la carretera G-130 entre Cazadores y la Cumbre y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo continúa analizando las circunstancias para determinar el origen del fuego.

No hubo que proceder a desalojos, no se registraron daños personales ni se vieron afectadas viviendas, precisa el Cabildo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que la rápida intervención con medios aéreos y terrestres y la coordinación institucional fue esencial a la hora de estabilizar el incendio forestal en la tarde del jueves, menos de tres horas después de su declaración.

También resultó clave que la vegetación mantenía cierto grado de humedad, además del anclaje que permitieron las carreteras G-120, también cortada inicialmente, y G-130.

El Cabildo remarca que las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento.

El mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el "peligro latente" cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla, remarca.

Aunque se mantuvo en todo momento la vigilancia sobre los posibles núcleos situados en la línea de avance del incendio, finalmente no fue necesario llevar a cabo desalojos en ninguna localidad, si bien un operativo se desplazó de manera preventiva a La Solana y Cazadores y se aconsejó a la población mantenerse en sus domicilios.

Tras desatarse pasadas las 17.00 horas del jueves, sobre el incendio actuaron dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, tres helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otro más de la Guardia Civil con el coordinador de medios aéreos.

Los medios terrestres estuvieron integrados por los equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal técnico y del Cecopin, efectivos de la Guardia Civil, Protecciones Civiles, Policías Locales, Consorcio de Telde y Consorcio de San Mateo, Policía Canaria y Policía Nacional.

EL ALCALDE AGRADECE EL TRABAJO

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha destacado el "magnífico e incansable trabajo" realizado por todos los cuerpos de seguridad y emergencias que intervinieron y continúan actuando sobre el terreno.

Desde el primer momento, señala, "se han volcado de lleno en la intervención", destacando especialmente la rápida y eficaz actuación de la Policía Local y de Protección Civil de Telde, en coordinación con el resto de administraciones y efectivos desplegados.

Su profesionalidad, entrega y capacidad de respuesta, añade, "han sido fundamentales para proteger nuestro municipio y a nuestros vecinos", poniendo en valor la coordinación y el esfuerzo conjunto desarrollado durante toda la emergencia.

Los daños ocasionados por el incendio en la red de distribución provocarán una afección temporal en el suministro de agua en las zonas de Cazadores y La Breña, que afectará aproximadamente a 203 abonados.

Los equipos técnicos y de mantenimiento ya se encuentran trabajando en la zona para reparar los daños y restablecer el servicio con la mayor celeridad posible --se espera que los trabajos duren unas cuatro horas--.

Asimismo, el servicio de recogida de enseres en el barrio de Cazadores se verá temporalmente afectado debido al corte de la carretera de acceso a la zona.