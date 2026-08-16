El Cabildo de Gran Canaria prevé abrir al completo el viaducto del Guiniguada durante la tarde de este lunes

El Cabildo abrirá en la tarde del lunes al completo la Circunvalación tras adelantar 13 días las obras de impermeabilización - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha previsto la apertura definitiva al tráfico del viaducto del Guiniguada, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), para la tarde-noche de este lunes, 17 de agosto.

Así lo ha informado la Corporación insular en una nota de prensa en la que señala que este restablecimiento se producirá tras 16 días de obras de impermeabilización de la estructura y con un adelanto de 13 días sobre el plazo previsto inicialmente, que era el 30 de agosto.

En este sentido, los operarios de esta obra han empezado este domingo a asfaltar el tablero del viaducto que va en dirección al sur de la isla, unas labores que podrían prolongarse unas 36 horas.

Tras impermeabilizar y abrir a la circulación el sentido norte del viaducto del Guiniguada, el primero que se acometió, en tan solo siete días, ahora se completa con el sentido sur en nueve días en lugar de los 15 previstos inicialmente.

Por su parte, los trabajos de impermeabilización del tablero en sentido sur se dieron por finalizados el viernes por la tarde con la extensión de 10.800 metros cuadrados de tela asfáltica sobre un puente que generaba más dificultades que el del sentido norte ya que es más largos y tiene curvas en su trazado.

Durante la jornada de este sábado, los operarios de Lopesan, empresa adjudicataria de los trabajos en este tramo de la GC-3, remataron otras obras complementarias y prepararon la superficie ya impermeabilizada para proceder en la jornada de hoy, domingo, a asfaltar el tablero con una primera capa intermedia de asfalto.

Por su parte, en la jornada de este lunes, a primera hora, se procederá a extender la última capa de pavimento, la de rodadura, compuesta por un microasfalto especial que drena el agua de lluvia mucho más rápido que el asfalto normal. Estas labores se prolongarán durante toda la mañana del lunes por lo que se espera que al mediodía ya se puedan pintar las marcas viales sobre la carretera y proceder a abrir el viaducto al tráfico en la tarde del mismo lunes o, como muy tarde, en la noche.

UN TOTAL DE 18 KILÓMETROS

En total se han a impermeabilizado más de 18 kilómetros cuadrados en los dos tableros que conforman el viaducto del Guiniguada, unas labores que se han realizado en tiempo récord ya que, habitualmente, estas labores conllevan una duración mayor.

Se da la circunstancia de que es la primera vez que se procede a la impermeabilización de esta infraestructura vital para la Circunvalación pese a llevar más de 20 años de servicio.

Finalmente, la obra de impermeabilización está incluida en la actuación global para el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación que la Consejería de Obras Públicas adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros y que se está ejecutando desde hace varios meses en horario nocturno.

La impermeabilización corresponde al Lote 2 de esta obra, que ejecuta Lopesan Asfaltos y Construcciones, y sólo en estos trabajos se van a emplear 2,2 millones de euros del montante total.