El Cabildo de Gran Canaria refuerza la vigilancia en las Dunas de Maspalomas con un dispositivo especial al atardecer

El Cabildo intensifica la vigilancia en las Dunas de Maspalomas con un dispositivo especial al atardecer - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria reforzó este viernes las labores de vigilancia que diariamente realiza en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas con un dispositivo especial desplegado durante el atardecer, una de las franjas horarias en las que se registra una mayor afluencia de visitantes.

Según informa la Corporación insular, una decena de efectivos, integrada por agentes de Medio Ambiente, Seprona de la Guardia Civil, Policía Canaria y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana con su unidad de drones, participaron en este operativo.

Las labores de control se centraron en informar y reconducir a los visitantes que transitan por áreas de exclusión o de uso restringido hacia los senderos habilitados, con el fin de minimizar el impacto sobre la flora y la fauna del ecosistema.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que el trabajo de protección y conservación que el Cabildo lleva años realizando se ha reforzado con un servicio de megafonía en el Mirador de las Dunas.

"Se trata de una iniciativa piloto que reproduce mensajes al amanecer y al atardecer, en español, inglés y alemán, para recordar a quienes visitan este espacio la importancia de respetar las normas y contribuir a su conservación", subrayó.

Desde el pasado 26 de agosto, el servicio de megafonía instalado por la empresa SODETEGC en el Mirador de las Dunas de Maspalomas opera durante el amanecer y el atardecer, dos de los momentos de mayor afluencia en el espacio natural.

Al respecto, los sensores del proyecto Impulsa Maspalomas han detectado que, durante estas franjas horarias, cerca de un millar de personas pasan diariamente por la zona.

La iniciativa, que se encuentra actualmente en fase piloto, reproduce mensajes de concienciación en español, inglés y alemán cada 15 minutos, en horario de 07.30 a 10.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

El mensaje recuerda a las personas visitantes que se encuentran en un Espacio Natural Protegido y les invita a contribuir a su conservación transitando únicamente por los senderos autorizados y respetando las indicaciones existentes. Asimismo, concluye con un llamamiento a la responsabilidad colectiva.