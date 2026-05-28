El Cabildo de El Hierro recuerda el primer aniversario del naufragio de un cayuco que dejó siete migrantes fallecidas

Archivo - Agentes de Policía Nacional rescatan a los migrantes que viajaban en el cayuco que ha volcado a su llegada al puerto de La Restinga, a 28 de mayo de 2025, en El Hierro, Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha conmemorado este jueves el primer aniversario del naufragio ocurrido el 28 de mayo de 2025 frente al muelle de La Restinga, en el que perdieron la vida siete personas --entre ellas tres menores de edad-- cuando el cayuco en el que viajaban volcó a escasos metros del puerto.

La institución expresa en una nota su "más profundo respeto" hacia las víctimas y hacia sus familias, e insta a que su memoria permanezca como "recordatorio permanente de la urgencia de una respuesta migratoria humana, coordinada y eficaz por parte de los Estados miembros de la Unión Europea".

Durante los últimos años, El Hierro ha sido la principal puerta de entrada de la 'Frontera Sur', con llegadas, rescates y también "tragedias irreparables", remarcan desde la corporación insular.

En este punto se ha prestado asistencia y auxilio a miles de personas que han alcanzado la isla en busca de un futuro mejor, convirtiéndose el muelle de La Restinga en uno de los puntos más visibles de la crisis migratoria.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha apuntado que "mientras algunos deciden quién merece ser visto y quién no durante la visita del papa León XIV, El Hierro este 28 de mayo guarda memoria de todas las personas fallecidas y desaparecidas en la ruta atlántica".

En esa línea comentó que esa memoria es la "dignidad como sociedad herreña" y reiteró el "compromiso" del Cabildo con una respuesta migratoria más humana, coordinada y eficaz por parte de los estados europeos".

No obstante, ha dejado claro que "esa respuesta no puede escribirse sin El Hierro, sin escuchar directamente a quienes están en primera línea, sin reconocer el peso real que esta isla lleva".

En el cayuco naufragado viajaban alrededor de 160 personas que habían partido de Guinea Conakry y, tras diez días de travesía, llegaron al puerto de La Restinga.

En el momento del desembarco, se produjo un vuelco en el que fallecieron cuatro mujeres y tres niñas de entre cuatro y 16 años.