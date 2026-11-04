El Cabildo inicia la expropiación del antiguo Mesón Teide para destinarlo a centro operativo del Parque Nacional

El Cabildo de Tenerife inicia la expropiación del antiguo Mesón Teide para que sea centro de operaciones del parque - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el inicio del procedimiento de expropiación forzosa del inmueble del antiguo Mesón Teide, situado en la zona de El Portillo, en el término municipal de La Orotava, con el objetivo de destinarlo a un centro de usos múltiples para la gestión del Parque Nacional del Teide.

El inmueble, actualmente en estado de abandono tras el cese de su actividad, cuenta con una superficie construida de 828 metros cuadrados y está ubicado junto a la carretera TF-21, uno de los principales accesos al Parque Nacional, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

Su incorporación al patrimonio insular permitirá disponer, una vez acondicionado, de unas instalaciones permanentes para el personal técnico, los agentes de medio ambiente, los equipos de prevención y extinción de incendios forestales y los servicios responsables de la coordinación de emergencias.

La propuesta, impulsada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras de gestión del Parque Nacional a las competencias asumidas por el Cabildo de Tenerife y a la ampliación prevista de los recursos humanos destinados a este espacio protegido.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que "la gestión de un espacio natural de la importancia del Teide requiere instalaciones adecuadas, personal especializado y capacidad de respuesta sobre el terreno". Así, ha puntualizado, el antiguo Mesón Teide reúne unas condiciones de ubicación y superficie que permiten plantear su transformación en un centro desde el que coordinar buena parte de los servicios que necesita el Parque Nacional.

FUTUROS USOS

La futura utilización del inmueble permitirá concentrar diferentes servicios que actualmente desarrollan su actividad desde instalaciones dispersas y de dimensiones reducidas, consideradas insuficientes para atender las necesidades de gestión del Parque Nacional.

El informe elaborado por la Oficina del Parque Nacional del Teide identifica la conveniencia de disponer de una infraestructura multifuncional que integre espacios administrativos, técnicos y operativos.

Entre los usos previstos figuran dependencias para el personal encargado de la gestión ordinaria del Parque Nacional, áreas de trabajo para los agentes de medio ambiente, salas de reuniones y coordinación, instalaciones para las brigadas de extinción de incendios y espacios para el almacenamiento de equipos y material de intervención.

El edificio también podrá albergar dependencias destinadas a la coordinación de emergencias y servir como punto de reunión y despliegue de los efectivos adscritos al dispositivo de autoprotección frente a incendios forestales.

Asimismo, se contempla la disponibilidad de espacios para la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, los equipos insulares de extinción de incendios, organismos científicos y de investigación y los servicios técnicos de otras administraciones públicas.

UNA UBICACIÓN "ESTRATÉGICA"

El antiguo Mesón Teide se encuentra en el número 24 de la carretera TF-21, en el entorno de El Portillo, dentro del Parque Natural de Corona Forestal y en una localización vinculada funcionalmente al Parque Nacional del Teide.

La superficie construida total asciende a 828 metros cuadrados, mientras que la parcela objeto del procedimiento, incluyendo la franja de acceso y aparcamiento, comprende aproximadamente 902 metros cuadrados.

Esta configuración permitirá estudiar una distribución funcional de las dependencias, diferenciando las áreas administrativas, los espacios de coordinación y las instalaciones destinadas al personal y a los medios operativos.

Uno de los principales aspectos considerados en la propuesta es la localización del inmueble, con acceso inmediato desde la TF-21, que permite conectar con distintos sectores del Parque Nacional y facilita la movilización de vehículos, equipos y personal ante incidencias o actuaciones de conservación.

Además, la parcela colinda con terrenos que ya son propiedad del Cabildo de Tenerife, circunstancia que se recoge en la documentación técnica del expediente.

VALOR DE TASACIÓN

El expediente incorpora una valoración realizada por la empresa especializada TINSA, que establece para el inmueble un valor de tasación de 731.028,56 euros, calculado mediante el método de coste de reposición neto.

La propuesta de expropiación comprende tanto el edificio principal y la parcela sobre la que se asienta como una franja de aproximadamente 68 metros cuadrados utilizada como acceso y aparcamiento, además de una edificación existente en el extremo sur de la parcela que no aparece reflejada en las escrituras de propiedad.

La iniciativa se enmarca en el proceso de reorganización de los medios destinados a la gestión del Parque Nacional del Teide.

En diciembre de 2025 se formalizó la transferencia de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo de Tenerife, completándose la recepción de los medios personales, materiales y servicios mediante el acta suscrita el 23 de abril de 2026.

La adquisición del antiguo Mesón Teide se plantea, por tanto, como una solución para disponer de instalaciones permanentes dentro del propio ámbito de gestión del Parque Nacional, mediante la reutilización de una edificación existente y evitando la necesidad de promover nuevas construcciones.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular contempla el inicio del procedimiento de expropiación forzosa y la aprobación inicial de la relación individualizada de bienes y derechos afectados.

Esta relación se someterá a un período de información pública de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual las personas titulares de derechos afectados podrán formular alegaciones y aportar documentación para la rectificación de posibles errores.

La actuación se fundamenta en la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación derivadas del régimen de protección del Parque Natural de Corona Forestal y de los usos previstos en su Plan Rector de Uso y Gestión.

El inicio del expediente no supone todavía la adquisición efectiva del inmueble, que quedará condicionada a la tramitación del procedimiento expropiatorio y a la determinación del justiprecio correspondiente.

La tramitación se plantea con el objetivo de completar el expediente antes de finalizar 2026, teniendo en cuenta la disponibilidad del crédito presupuestario destinado a la adquisición, incorporado a través de la modificación presupuestaria promovida durante el mes de septiembre.

La futura adecuación de las instalaciones deberá ajustarse a la normativa de protección del espacio natural y a las condiciones urbanísticas y ambientales aplicables.