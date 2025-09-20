El Cabildo invierte 340.000 euros en la labor formativa y cultural de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música

El Cabildo invierte 340.000 euros en labor formativa y cultural de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y Museos de Tenerife, ha destinado 340.000 euros a la labor formativa y cultural de Federación Tinerfeña de Bandas de Música en el presente ejercicio 2025, según ha avanzado el consejero insular José Carlos Acha.

En una nota de prensa, Acha ha destacado la importancia de la actividad de las bandas de música, que ha sido y es "fundamental" para la enseñanza, la difusión y el disfrute de la cultura musical en la isla de Tenerife.

Recuerda el Cabildo tinerfeño que, precisamente, a través de ellas, se produce una de las más potentes formas de participación cultural de la sociedad ante los cientos de personas que tocan un instrumento en estas agrupaciones.